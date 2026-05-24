Sole Domenech: la mujer que convirtió la endometriosis en novela

Existen objetos que guardan una historia entera. Unos zapatitos de lana amarilla, por ejemplo. Sole Doménech los imaginó en manos de Sofía, su protagonista, en una Sevilla anterior a la Guerra Civil.

La novela que lleva ese nombre se presentó el lunes 19 de mayo en la Biblioteca de San Zoilo de Antequera. Sole Doménech, con doce años de activismo a sus espaldas, propuso ante vecinos y compañeros de trabajo una historia que arranca en la ficción y aterriza en una causa muy presente: la endometriosis, una enfermedad que afecta a una de cada diez mujeres y que, durante décadas, se explicó a las pacientes como «nervios» o «flujos desordenados».

El nombre del libro no salió de un despacho. Salió del suelo de una nave industrial. Cuando la artritis psoriásica de Sole la obligó a cambiar sus botas de seguridad por un calzado más ligero, una compañera llamada Vane empezó a llamarla con cariño «la Zapatitos». Ahí lo vio todo.

«Supe que debían ser amarillos por la endometriosis. Un patuco no es más que el primer zapatito que calzamos en la vida», explica. El amarillo es el color internacional de la lucha contra esa enfermedad.

Escribir la novela le llevó cuatro años, durante los cuales reunió las voces de cientos de mujeres que había conocido como presidenta de ADAEC, la Asociación de Afectadas de Endometriosis Crónica Estatal. Había defendido la causa en el Parlamento Andaluz, el Congreso de los Diputados y el Parlamento Europeo. «Lo más difícil no fue encontrar las palabras, sino la enorme responsabilidad de hacer justicia a su memoria», admite.

Desde a Andújar a Málaga: el camino de Sole Domenech

Sole nació en Andújar, y el asedio al Santuario de la Virgen de la Cabeza forma parte de su memoria desde niña. Cuando buscó un marco para su historia, ese paisaje histórico era el adecuado: una época en la que el dolor de las mujeres no tenía nombre y la sociedad miraba hacia otro lado.

«Quería demostrar que el dolor que hoy sufrimos no es nuevo, sino un eco silenciado que las mujeres llevan arrastrando siglos», dice. La trama lleva a Sofía a través de la ilusión, la traición y la reconstrucción de lazos familiares en mitad de la guerra. El prólogo lo escribió la doctora Emilia Villegas, coordinadora de la Unidad de Endometriosis del Hospital Materno Infantil de Málaga.

«Sienten que la novela es la herramienta perfecta para que la sociedad deje de respondernos con un «¿Endo... qué?» cada vez que nos atrevemos a decir lo que padecemos», cuenta Sole.

Uno de los aspectos que más ha resonado es la forma en que la novela trata la infertilidad. En el relato, el entorno de Sofía solo empatiza cuando aparece la traición del marido, no cuando aparece la enfermedad. La sociedad entiende la traición, pero no termina de entender que un útero vacío pueda ser, por sí solo, una fuente de duelo.

¿Dónde encontrar la novela?

‘Zapatitos Amarillos’ está disponible a través de la Editorial Cuadranta y en preventa con dedicatoria en el perfil de Instagram @zapatitosamarilloslibro. La frase que más le repiten quienes ya lo han leído es que se les ha hecho corto.

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«Muchas mujeres me transmiten, que por fin han sentido que se empieza a visibilizar esa maldita palabra que a todas nos cuesta tanto pronunciar cuando nos diagnostican. Es una realidad tan ajena al principio que te descubres mirando el informe médico en papel una y otra vez porque eres incapaz incluso de recordar el nombre de lo que te pasa», confiesa.