Antequera amplía la oferta deportiva municipal gratuita

El Ayuntamiento de Antequera ha presentado el calendario de alquiler de instalaciones deportivas municipales para el mes de junio, con acceso gratuito para los titulares de la tarjeta deportiva municipal a través de la página web municipal. El concejal de Deportes, Juan Rosas, explicó los criterios de la oferta estacional, que amplía la disponibilidad de espacios al incorporar el campo de fútbol Ciudad de Antequera al régimen de alquiler por primera vez este verano.

El calendario de junio se diferencia del de los meses siguientes por dos motivos. El primero es que los menores en edad escolar aún no han iniciado el periodo vacacional completo. El segundo es que las temperaturas y las horas de sol de julio y agosto obligan a adaptar las franjas de apertura a los momentos del día con mejores condiciones para la práctica deportiva.

Con la incorporación del Pabellón 15 de Julio a pleno rendimiento y la conclusión de las temporadas de los clubes deportivos, el Ayuntamiento dispone de más horas libres en sus instalaciones para destinarlas al alquiler general.

Durante los meses de competición, la disponibilidad de instalaciones para uso libre es reducida porque los clubes ocupan la mayor parte del horario. Con el fin de temporada, el Ayuntamiento ha pedido a los clubes que trasladen la captación de nuevos deportistas fuera de los horarios de alquiler general, de modo que las personas no federadas puedan acceder también a los espacios municipales.

La oferta cubre de lunes a domingo, con horarios de mañana, tarde o doble turno según la instalación:

Campo de Fútbol 7 de Parquesol — horario de mañana y tarde

— horario de mañana y tarde Pista Polideportiva de Parquesol — horario de mañana y tarde

— horario de mañana y tarde Pabellón Agustín Rodríguez — horario de mañana y tarde

— horario de mañana y tarde Pabellón 15 de Julio — horarios disponibles en la web municipal

— horarios disponibles en la web municipal Pistas de Tenis — doble turno todos los días de la semana

— doble turno todos los días de la semana Pistas de Pádel del Maulí — doble turno todos los días de la semana

— doble turno todos los días de la semana Campo de Fútbol Ciudad de Antequera — lunes, martes, jueves y viernes

Los horarios exactos por franja y día están publicados en la página web del Ayuntamiento de Antequera.

La principal novedad del calendario de junio es la apertura del campo de fútbol Ciudad de Antequera al alquiler general los lunes, martes, jueves y viernes. Los miércoles quedan excluidos porque ese día se celebran las competiciones veraniegas de la ciudad.

La incorporación responde a la alta demanda que registran habitualmente los campos de fútbol 7 de Parquesol, que durante el verano presentan ocupación completa. El nuevo espacio ofrece a los practicantes de fútbol una alternativa adicional durante los meses estivales.

La tarjeta deportiva municipal permite el acceso gratuito a todas las instalaciones municipales de Antequera. El resto de usuarios puede consultar las tarifas vigentes en el portal web del Ayuntamiento.

Las reservas se gestionan exclusivamente a través de la página web del Ayuntamiento de Antequera. Los titulares de la tarjeta deportiva municipal no abonan ningún importe. El resto de usuarios dispone de las tarifas vigentes en el mismo portal.

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El Ayuntamiento ha anunciado que publicará los calendarios específicos de julio y agosto en fechas próximas, una vez confirmadas las condiciones meteorológicas y la disponibilidad definitiva de cada instalación.