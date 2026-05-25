Antequera denuncia un recorte de 65.000 € en el PFEA para 2026

El Ayuntamiento de Antequera ha recibido la resolución oficial del Gobierno de España sobre la asignación del Plan de Fomento del Empleo Agrario (PFEA) para 2026: 929.629 euros, una reducción de 65.000 euros respecto a los 971.000 euros percibidos el ejercicio anterior. El alcalde Manuel Barón presentó los datos en rueda de prensa junto a la concejala de Obras, Teresa Molina, y el concejal de Hacienda, José Fernández.

La reducción de este año no es un hecho aislado. En 2024 la partida ya descendió desde 994.000 euros hasta 971.000 euros. Sumando ambos recortes, la caída acumulada en dos ejercicios consecutivos alcanza el 6,5 por ciento del presupuesto asignado al municipio.

La disminución resulta especialmente gravosa en un contexto de encarecimiento estructural de la construcción. Desde 2021, el hormigón y el cemento acumulan subidas cercanas al 45 por ciento. Los materiales cerámicos —ladrillos, losas y adoquines— se han encarecido entre un 20 y un 40 por ciento por el alto coste energético industrial. Los pavimentos y asfaltos registran incrementos de entre el 15 y el 25 por ciento ligados a la cotización del petróleo, mientras que las tuberías de PVC y polietileno han subido entre un 10 y un 20 por ciento. Los áridos y morteros acumulan entre un 15 y un 30 por ciento de aumento en los tres últimos años.

El PFEA financia obras de mantenimiento e infraestructura en los barrios periféricos y pedanías de Antequera, quedando expresamente excluido el centro urbano. Su función social va más allá de la obra pública: el programa sirve como mecanismo de fijación de población en los núcleos rurales del término municipal.

La reducción de 65.000 euros se traduce de forma directa en menos contratos para trabajadores del régimen agrario local, tanto en la categoría de oficiales como de peones. A menor presupuesto, menor número de proyectos licitables y, por tanto, menor número de jornadas de empleo generadas.

El Consistorio también ha señalado una demora significativa en la comunicación de la resolución estatal. La notificación, que habitualmente se recibía en febrero o marzo, llegó en la última semana de mayo. Este retraso obliga al área de Obras a revisar la planimetría de proyectos y reestructurar los expedientes antes de iniciar la licitación por lotes.

El proceso administrativo encontrará además el freno habitual de agosto, mes en el que los plazos hábiles de contratación pública quedan en suspenso. El resultado es que el inicio de las intervenciones urbanas se desplazará previsiblemente a la franja comprendida entre noviembre y abril, período que coincide con la campaña de recolección de la aceituna en las fincas de la comarca.

El conflicto de calendario no es menor: los operarios del PFEA son los mismos trabajadores que participan en las faenas agrícolas estacionales, lo que dificultará la disponibilidad de personal en ambos frentes de forma simultánea.

Para evitar la paralización de los proyectos previstos, el Ayuntamiento de Antequera aportará fondos propios por un importe aproximado de 480.000 euros. Esta inyección municipal garantizará la viabilidad técnica de una parte de los expedientes de obra planificados en las áreas rurales del término.

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El Consistorio subraya que asume esta inversión directa sin modificar su política de congelación de impuestos, mantenida de forma ininterrumpida durante los últimos diez años.