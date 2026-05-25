El Ayuntamiento de Campillos ultima las obras de su piscina municipal de verano

El Ayuntamiento de Campillos ultima estos días los trabajos de construcción de una nueva zona de aseos y vestuarios, un quiosco y la taquilla de entrada en la piscina municipal de verano. Las obras han entrado ya en su recta final y estarán finalizadas durante el mes de junio.

Esta actuación fue proyectada en un edificio de una planta con una superficie de 59,25 metros cuadrados. Las mejoras en la piscina de verano cuentan con un presupuesto total de ejecución de 74.201,13 euros, cantidad que está siendo sufragada con cargo al Plan de Fomento del Empleo Agrario 2025.

Del coste total, 49.844,43 euros corresponden a la mano de obra necesaria para llevar a cabo las obras y 24.356,70 euros a los materiales y maquinaria.

El Ayuntamiento aportará 1.131,03 euros de fondos propios para la realización de este proyecto.

El Consistorio, además, ha finalizado recientemente la mejora y adecuación de las instalaciones del bar existente dentro del complejo en el que se ubican tanto la piscina de verano como la piscina cubierta, con el fin de poder iniciar la licitación de su explotación en los próximos meses.

El alcalde de Campillos, Daniel Gómez, ha subrayado que esta actuación «supone un salto de calidad para la piscina municipal de verano, uno de los espacios públicos más utilizados y valorados por nuestros vecinos y vecinas durante los meses estivales. Con estas obras seguimos cumpliendo compromisos, modernizando instalaciones municipales y mejorando servicios esenciales para que Campillos cuente con espacios más cómodos, funcionales y preparados para el disfrute de todas las familias».

Gómez ha añadido que la piscina de verano «no es sólo una instalación deportiva o de ocio, sino un punto de encuentro, convivencia y vida social».