Coín licita las obras de rehabilitación de la Escuela de Música y Danza Maribel Urbaneja

El Ayuntamiento de Coín ha sacado a concurso las obras de reforma de la Escuela de Música y Danza Maribel Urbaneja, con un presupuesto base de 822.241 euros y un plazo de ejecución de tres meses.

El objetivo es incrementar el número de aulas utilizando la planta superior y adecuar las instalaciones actuales renovando la carpintería metálica, el aislamiento, la electricidad y demás infraestructuras, según ha explicado el alcalde coineño, Francisco Santos (PP), durante una visita a las obras.

La Escuela de Música y Danza de Coín "no para de crecer y gracias al gran trabajo que está realizando el profesorado de esta escuela hoy contamos con un lleno absoluto", ha añadido el regidor.

El Ayuntamiento de Coín reformará el interior y el exterior de la Escuela de Música y Danza Maribel Urbaneja. / L.O.

Obras

El proyecto abarca los más de 1.000 metros cuadrados del edificio, que se renovará por completo, reajustando espacios para ganar metros y mejorar tanto la recepción como la sala de espera y las aulas.

También se rehabilitará la fachada del edificio en su totalidad. El proyecto incluye la reforma del patio reacondicionando el graderío, habilitando más de 30 aparcamientos en el interior y creando una pista deportiva "para que los niños y niñas sigan jugando como hasta ahora".

Nuevas plazas

Las obras están incluidas entre las inversiones previstas en los presupuestos municipales de 2026. "Queremos mejorar el día a día de las clases de música y danza que han resurgido en los últimos años y siguen llegando solicitudes de más vecinos para inscribirse", ha explicado el regidor.

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La escuela cuenta actualmente con 310 plazas de música y baile. Y tras las obras de reforma sea abrirá la convocatoria para nuevas plazas de profesores con el fin de aumentar los alumnos hasta casi las 500 plazas. "Lo que funciona hay que protegerlo, mejorarlo e incentivar que continúe así de bien como está funcionando hasta ahora", ha manifestado Santos.