La Junta destina 17,5 millones a un nuevo plan de asfaltado de las carreteras de la provincia de Málaga

La Junta de Andalucía destina 17,5 millones de euros a la renovación del firme de las carreteras de titularidad autonómica de la provincia de Málaga.

La Consejería de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda ha adjudicado los dos contratos del Plan de Asfaltado para Málaga. La consejera de Fomento en funciones, Rocío Díaz, ha explicado que la Junta ha redoblado los esfuerzos para "actuar de forma inmediata en nuestras carreteras, sobre todo en aquellas en peor estado" y para ello ha destinado una "una cantidad histórica".

Contratos

La Consejería de Fomento ha dividido el presupuesto en dos contratos para zonas específicas de la provincia. Por un lado, se ha adjudicado a la UTE Probisa Vías y Obras, Canteras Almargen y Acedo Hermanos el asfaltado de las carreteras autonómicas de las zonas norte y este por 9,6 millones de euros.

Y por otro se ha adjudicado a la UTE Aglomerados Los Serranos y Construcciones Maygar la renovación de firmes de las carreteras regionales de las zonas oeste y sur, con una inversión de 7,8 millones de euros.

Trabajos de asfaltado de carreteras. / L.O.

151 millones en toda Andalucía

El Plan de Asfaltado de la Junta de Andalucía cuenta con una inversión global de 151,5 millones de euros para el conjunto de la comunidad autónoma.

El objetivo es garantizar unos niveles adecuados de seguridad y comodidad para los usuarios de las carreteras, así como mejorar las características estructurales de los tramos más deteriorados que se han detectado en las ocho provincias.

Actuaciones

Las actuaciones previstas abarcan desde la reparación de blandones y baches; hasta el fresado del pavimento y su reposición; pasando por la recuperación de la explanada y de las capas inferiores del firme.

Asimismo se incluye el extendido de mezclas bituminosas; el sellado de pavimentos; el repintado de la señalización horizontal; la reposición o elevación de elementos de contención; la reposición de elementos de balizamiento existentes; la reposición de juntas de dilatación en estructuras y la reposición de espiras en estaciones de aforo.

A finales del año pasado se adjudicó un primer contrato de 2,9 millones de euros para el asfaltado de varias carreteras malagueñas.