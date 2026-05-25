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Salud

Presentada la Feria de la Salud de Archidona con once stands

La actividad contará con diferentes talleres preventivos sobre salud y bienestar

Presentación oficial de la Feria de la Salud

Presentación oficial de la Feria de la Salud / Ilustre Ayuntamiento de Archidona

Amanda Pinto

Archidona

El Ayuntamiento de Archidona ha acogido la presentación oficial de la Feria de la Salud, un evento que se celebrará el próximo 28 de mayo en la céntrica plaza Ochavada. La cita, organizada por el grupo motor del Plan Local de Salud en el marco de las actividades de los meses de mayo y junio, abrirá sus puertas en horario de tarde, desde las 18.00 hasta las 21.00 horas.

La concejala de Salud, María Gracia Nuevo Torres, ha destacado el consenso alcanzado por todo el grupo de trabajo para llevar a cabo esta iniciativa. «Creemos que es una idea de interesante para llevarla a cabo», ha afirmado la edil, quien ha detallado que la plaza Ochavada albergará alrededor de once stands confirmados dedicados a áreas como cáncer de piel, riesgo cardiovascular o alimentación saludable.

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