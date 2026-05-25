El sábado 13 de junio de 2026, el Área de Naturaleza Hoyo de la Turca, en pleno corazón de El Torcal, acogerá el II Campeonato de Tiro con Honda en El Torcal y Taller de Elaboración Artesanal. El evento, organizado por el Área de Patrimonio de la Asociación Torcaleros en colaboración con el Ayuntamiento de Villanueva de la Concepción y la World Slinging Association, reunirá en un solo día competición deportiva, recuperación etnográfica y convivencia vecinal. Como invitado de honor asistirá Pepe Ribas, presidente de la entidad internacional.

La cita supone la segunda edición de un encuentro que nació con un propósito explícito: impedir que la cultura pastoril del Torcal desaparezca de la memoria colectiva de la comarca. Figuras históricas de la sierra, como ‘María de las Alhajas’ o ‘Lorenzo el Caqui’, forman parte del patrimonio vivo que la Asociación Torcaleros reivindica a través de iniciativas como esta, situando a Antequera y a Villanueva de la Concepción como referentes provinciales en la preservación de las tradiciones rurales.

Pepe ‘El Talango’, cuatro veces campeón del mundo

La figura central de la jornada será Pepe ‘El Talango’, pastor del Torcal y cuatro veces campeón del mundo de tiro con honda. A partir de las 10.00 horas impartirá el Taller de Elaboración Artesanal de Hondas, con aforo limitado a un máximo de 20 participantes.

Durante la sesión, los asistentes aprenderán las técnicas con las que los antiguos pastores de la comarca fabricaban sus herramientas a partir de materiales tradicionales, transformando fibras y cueros en instrumentos de precisión.

La honda fue durante siglos una herramienta de trabajo cotidiana en las sierras del interior de Málaga: los pastores la usaban para guiar el ganado, proteger los rebaños y marcar distancias con una precisión que hoy sorprende a quienes se acercan por primera vez a la disciplina. Pepe ‘El Talango’ representa esa cadena de conocimiento transmitida de generación en generación, y este taller busca que no se rompa.

A las 12.00 horas arrancará la competición de Tiro con Honda, con un objetivo situado a 20 metros de distancia. El sistema de puntuación establece un punto por impacto en el objetivo y dos puntos por acertar en la diana. Las tiradas se realizarán por estricto orden de llegada, un formato elegido expresamente para que los ganaderos y ganaderas de la zona puedan terminar sus faenas diarias antes de incorporarse a la competición.

La jornada concluirá con la entrega de premios y un picnic de convivencia entre todos los asistentes en el marco del Hoyo de la Turca. La cuota de inscripción incluye los materiales del taller, seguro de responsabilidad civil, avituallamiento y premios. Las inscripciones se formalizan enviando un mensaje de WhatsApp al 665 66 21 78.

La presencia de Pepe Ribas, presidente de la World Slinging Association, reconoce al Torcal como un entorno singular para la práctica de la disciplina y a Torcaleros como un agente activo en la preservación de las raíces de un deporte que cuenta con practicantes en decenas de países.