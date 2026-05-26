Un año de prisión para los dos cazadores que ahorcaron a un perro en Almogía

Los dos cazadores acusados en 2021 de ahorcar y arrojar por un precipicio a un perro podenco en Almogía “porque no servía para cazar”, han aceptado una condena de doce meses y un día de prisión para cada uno, según ha informado este martes el partido animalista Pacma.

Dicha formación ha alcanzado el acuerdo como acusación popular junto a una docena de protectoras. Tras el juicio, los procesados han sido condenados además a la retirada de la licencia de caza durante cuatro años, periodo en el que no podrán tener animales, y a la realización de un curso de concienciación sobre bienestar animal.

La acusación popular, de la que también forma parte la Protectora de Málaga, solicitaba inicialmente 18 meses de prisión y 4 años de inhabilitación, mientras que la Fiscalía pedía 11 meses. Finalmente, las partes han alcanzado un acuerdo que incluye la aplicación del agravante específico de ensañamiento, previsto en el antiguo artículo 337 del Código Penal, ha precisado PACMA en un comunicado.

Los hechos juzgados se remontan al 6 de febrero de 2021, cuando ambos acusados trasladaron al perro Acollarado, con microchip, hasta una zona conocida como El Madroño, en la pedanía malagueña de Arroyo Coche. Allí lo colgaron de un olivo para provocarle la muerte por asfixia y, posteriormente, el cuerpo del animal fue localizado sin vida en un barranco cercano.

Según el escrito de acusación, los acusados observaron la agonía del perro “mientras reían y bebían cerveza”, algo que pudo ser visto por un transeúnte que dio la voz de alarma.

Carmen Manzano, presidenta de la Protectora de Málaga, espera que esta sentencia se tome como ejemplo base para futuros casos, especialmente por la condena a la realización del curso de bienestar animal, que considera importante. “Es lamentable lo insuficiente que es el Código Penal, tanto antes como ahora, pero a pesar de ello, celebramos que las condenas por maltrato animal comiencen a normalizarse, los delitos no queden impunes y podamos lograr que sean cada vez más duras”, ha señalado Manzano.

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Por su parte, Pacma considera insuficiente esta resolución por la gravedad del delito, aunque cree que supone “un avance importante” en la persecución del maltrato animal, especialmente en casos vinculados a la actividad cinegética. También ha destacado la importancia de que la Justicia haya reconocido el ensañamiento ejercido sobre el animal.