Antequera elaborará un plan de ajuste trienal tras cerrar 2025 con un desequilibrio presupuestario de más de 2 millones de euros por la inflación.

El Ayuntamiento de Antequera redactará un plan económico y financiero para el periodo 2026-2029 después de que la liquidación del presupuesto de 2025 arrojara un desequilibrio superior a los 2 millones de euros y rebasara la regla de gasto en 124.900 euros. El alcalde Manuel Barón descartó una subida de impuestos y subrayó que el Consistorio mantiene un remanente de tesorería positivo de 1,43 millones de euros.

Por qué las cuentas de Antequera entran en desequilibrio

El desfase no responde a un aumento del consumo municipal, sino al encarecimiento generalizado de precios, suministros eléctricos, combustible y materiales de obra. A ello se suma el recorte en las transferencias de la Participación en los Ingresos del Estado (PIE), mientras las aportaciones de la Junta de Andalucía se mantienen estables entre los 2,6 y los 3 millones de euros.

La brecha queda documentada en la comparativa entre los costes de 2022 y las previsiones de 2026:

Gastos de Personal

16,4 M€

19,1 M€

Limpieza Viaria (Aguas del Torcal)

1.650.000 €

1.950.000 €

Consorcio Provincial de Bomberos

850.000 €

1.108.000 €

Recogida de Residuos

533.000 €

1.000.000 €

¿Qué contempla el plan económico y financiero?

El equipo de gobierno llevará el plan a sesión plenaria previsiblemente entre julio y septiembre de 2026. El documento abarcará un horizonte de tres años y establecerá las medidas de corrección necesarias para equilibrar ingresos y gastos sin recurrir a nuevas cargas fiscales.

Las tasas municipales de Antequera acumulan una década sin incrementos. La deuda bancaria se sitúa entre 6 y 7 millones de euros y el plazo medio de pago a proveedores es de 22 a 25 días.

La situación financiera estructural, saneada pese al desfase

A pesar del desequilibrio registrado, el Consistorio mantiene indicadores de solidez. La deuda bancaria —entre 6 y 7 millones de euros— fue calificada desde la alcaldía como totalmente asumible. El plazo medio de pago a proveedores se sitúa entre los 22 y los 25 días, dentro de los márgenes legales.

El alcalde Manuel Barón compareció ante los medios, acompañado de la teniente de alcalde de Turismo y Patrimonio Mundial, Ana Cebrián; el teniente de alcalde de Hacienda, José Manuel Fernández; y el teniente de alcalde de Deportes, Juan Rosas.

El camping de El Torcal, a concesión privada

En el mismo pleno, el equipo de gobierno confirmó que el camping de El Torcal saldrá próximamente a concesión patrimonial. Bajo esta fórmula, el inversor privado asumirá la adaptación y explotación del espacio sin coste para las arcas municipales. Ya existe un promotor que ha presentado un proyecto por escrito. El Ayuntamiento confía en presentar la iniciativa en la próxima edición de FITUR.