La Diputación de Málaga refuerza el servicio de recogida de basura con tres nuevos camiones para 91 municipios

La recogida de residuos en la provincia de Málaga contará con tres nuevos vehículos destinados a reforzar el servicio que presta el Consorcio Provincial de Residuos Sólidos Urbanos de la Diputación. La incorporación de estos camiones, presentada por el diputado provincial y presidente del Consorcio, Luis Rodríguez, supone una inversión de casi 900.000 euros.

La nueva flota se utilizará para distintos tipos de recogida. Dos de los vehículos estarán destinados a los contenedores de resto, el gris, y a la basura orgánica, el marrón. El tercero se empleará para el servicio de papel y cartón, asociado al contenedor azul.

A la presentación de los tres nuevos vehículos ha asistido el diputado provincial y presidente del Consorcio, Luis Rodríguez. / l.o.

Nuevos camiones para seis municipios de Málaga

Los dos camiones de carga lateral se asignarán a la recogida de contenedores de resto y orgánica en Fuente de Piedra, Humilladero, Colmenar, Casabermeja, Villanueva de la Concepción y Villanueva del Rosario.

Según ha detallado Rodríguez, estos vehículos están pensados para zonas urbanas y periurbanas y tienen capacidad para recoger hasta 140 contenedores por turno. Además, generan menos ruido que los camiones de carga trasera, una mejora relevante para reducir molestias durante la prestación del servicio.

Recogida de papel y cartón en los 91 municipios del Consorcio

El tercer vehículo incorporado es un camión de carga superior con pluma articulada para la recogida de papel y cartón. Su ámbito de actuación serán los 91 municipios integrados en el Consorcio Provincial de RSU.

Este camión permitirá atender contenedores situados tanto en zonas rurales como urbanas. Además, incorpora sistemas de trazabilidad y pesaje por contenedor, lo que facilita un mayor control del servicio y de los residuos recogidos.

Más renovación de la flota de residuos

El presidente del Consorcio ha enmarcado esta adquisición en el proceso de modernización de los medios destinados a la recogida de residuos en la provincia. En paralelo, Rodríguez ha señalado que se encuentra en fase de contratación el alquiler, durante tres años, de otros ocho camiones de cuatro tipologías distintas.

Ese contrato cuenta con un presupuesto de 1,3 millones de euros y está orientado a reforzar los servicios de recogida de residuos que presta el Consorcio Provincial de RSU en Málaga.