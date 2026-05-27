La Junta licitará en 2027 el nuevo edificio de Infantil del CEIP Virgen de Gracia de Archidona

El CEIP Virgen de Gracia de Archidona encara una nueva fase para resolver una reivindicación que arrastra desde hace años. La Junta de Andalucía se ha comprometido a licitar en 2027 el proyecto para construir un nuevo edificio de Educación Infantil, después de que el módulo actual quedara clausurado por deficiencias estructurales.

El compromiso fue trasladado por el delegado territorial de Desarrollo Educativo y Formación Profesional, Miguel Briones, en una reunión mantenida con el alcalde de Archidona, Manuel Almohalla; la directora del centro, Victoria Cañizares; y la representante del AMPA en el Consejo Escolar, Silvia Medina.

El alumnado de Infantil sigue reubicado en Primaria

La situación del edificio de Infantil obligó a adoptar una medida preventiva por motivos de seguridad. Los servicios técnicos municipales de Archidona, en coordinación con los técnicos de la Agencia Pública Andaluza de Educación (APAE), determinaron que el inmueble presentaba patologías estructurales que comprometían la seguridad de la comunidad educativa.

A raíz de ese informe, se resolvió la clausura del módulo de Infantil y el traslado del alumnado al edificio de Primaria, donde permanece escolarizado de forma provisional mientras avanza la tramitación administrativa para dotar al centro de un nuevo espacio.

La comunidad educativa del CEIP Virgen de Gracia de Archidona inició hoy movilizaciones para pedir instalaciones seguras para los más pequeños. / L.O.

La rehabilitación quedó descartada

El deterioro del módulo se ha agravado con el paso de los años. Según la información trasladada, el estudio geotécnico encargado por la Administración descartó la rehabilitación del edificio existente y concluyó que la única solución viable era levantar una construcción completamente nueva.

Ese cambio, de una intervención de rehabilitación a una obra nueva, ha condicionado el procedimiento posterior y ha obligado a redefinir el proyecto dentro de la planificación de infraestructuras educativas.

Casi dos décadas de espera en el CEIP Virgen de Gracia

La demanda del CEIP Virgen de Gracia no es reciente. En 2008, el centro fue incluido por el entonces Gobierno andaluz en el Plan de Oportunidades Laborales de Andalucía (OLA), dentro de un programa de rehabilitación y ampliación de centros educativos.

Sin embargo, aquella actuación no llegó a ejecutarse. La falta de intervención durante los años posteriores contribuyó al progresivo deterioro del edificio de Infantil, que finalmente terminó clausurado por motivos de seguridad.

El proyecto se retomó a partir de 2020

Tras el cambio de Gobierno en la Junta, la tramitación se retomó en 2020 con la revisión del proyecto, el encargo del estudio geotécnico y la elaboración de un programa de necesidades básicas para el centro.

Ese proceso culminó con la inclusión de la actuación en el Plan de Infraestructuras de la APAE, a propuesta de la Delegación Territorial de Desarrollo Educativo y Formación Profesional.

Sin presupuesto ni plazo de obra concretados

El compromiso trasladado por Miguel Briones pasa por impulsar la licitación de los proyectos básico y de ejecución durante 2027. Por ahora, no se ha concretado el presupuesto estimado de la obra ni el plazo de ejecución previsto una vez que el proyecto salga a licitación.

La reunión sirvió para informar de forma directa al Ayuntamiento, a la dirección del colegio y a la representación de las familias sobre el estado de la tramitación.

Las familias serán informadas en un Consejo Escolar extraordinario

El alcalde de Archidona, la directora del centro y la representante del AMPA recibieron el compromiso con satisfacción y anunciaron que convocarán próximamente un Consejo Escolar extraordinario para trasladar toda la información a las familias afectadas.

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Esa reunión será la próxima cita clave para la comunidad educativa del CEIP Virgen de Gracia, que mantiene a su alumnado de Infantil a la espera de recuperar un edificio propio, seguro y adaptado a las necesidades de esta etapa educativa. Por ello habían iniciado este miércoles una serie de movilizaciones.