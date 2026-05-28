La Feria de Primavera de Antequera arranca con maquinaria agrícola de hasta 400.000 euros

La Feria de Primavera de Antequera Agrogant ha comenzado este jueves con la apertura de Expomaq, la muestra de maquinaria agrícola que reúne este año a 13 empresas expositoras en el recinto ferial. La exposición ocupa una superficie de 4.000 metros cuadrados y cuenta con distribuidores llegados de Sevilla, Jaén, Córdoba y otras provincias andaluzas, además de firmas de la comarca de Antequera y de la provincia de Málaga.

El acto de inauguración estuvo presidido por el alcalde de Antequera, Manuel Barón, junto a la teniente de alcalde de Fiestas Mayores, Elena Melero, y miembros de la corporación municipal. También participaron el asesor técnico Baldomero Casado y el director gerente de la Oficina Comarcal Agraria (OCA), Juan de Lucchi Palomares.

En Expomaq se puede encontrar todo tipo de maquinaria agrícola. / L.O.

Qué maquinaria se puede ver en Expomaq Antequera

Las empresas participantes ocupan parcelas de entre 300 y 500 metros cuadrados, donde exhiben equipos destinados a labores agrícolas y de jardinería. Entre la maquinaria presente en esta edición destacan los vibradores con paraguas para la recolección de aceituna y las máquinas cabalgadoras para el olivar en régimen superintensivo.

Baldomero Casado explicó que la oferta de Expomaq también responde a las nuevas exigencias medioambientales. En este sentido, las firmas expositoras presentan desbrozadoras y trituradoras de ramas que permiten incorporar materia orgánica al suelo, una alternativa a las quemas y al uso de herbicidas en cultivos ecológicos.

El coste de esta maquinaria refleja la dimensión económica del sector. Según Casado, los tractores se sitúan entre los 70.000 y 80.000 euros, mientras que los equipos de mayor envergadura alcanzan precios de entre 200.000 y 400.000 euros.

Antequera se convierte estos días en el centro de la maquinaria agrícola en España. / L.O.

Por qué Antequera acoge una feria agrícola de referencia

La comarca de Antequera representa aproximadamente un tercio de la superficie total de la provincia de Málaga y concentra en torno al 10% de su población. Ese peso territorial y agrario explica la celebración de una feria de estas características, vinculada directamente al tejido productivo del interior malagueño.

El director gerente de la OCA, Juan de Lucchi Palomares, subrayó que la comarca gestiona un tejido sociorural formado por unas 8.000 explotaciones de agricultores y ganaderos, que según determinados informes y estudios generan más de 300 millones de euros.

De Lucchi Palomares recordó además la existencia de líneas de ayudas dirigidas al sector, entre ellas subvenciones para la adquisición de maquinaria, próximas resoluciones orientadas a jóvenes agricultores y fondos compensatorios por los daños ocasionados por las borrascas.

Expomaq Antequera acoge maquinaria agrícola de hasta 400.000 euros. / L.O.

Empresas de servicios agrícolas ante el coste de la maquinaria

El elevado precio de los equipos y la falta de relevo generacional en el sector primario han impulsado en la comarca el crecimiento de las empresas de servicios agrícolas.

Estas mercantiles compran o alquilan tractores e implementos de alto coste para realizar trabajos de cultivo y recolección en explotaciones de terceros durante todo el año. Este modelo permite reducir la inversión individual que tendría que asumir cada agricultor para disponer de maquinaria especializada.

Horarios de Expomaq en la Feria de Primavera de Antequera

La muestra Expomaq permanece abierta al público con entrada libre en el recinto ferial de Antequera. Los horarios previstos son los siguientes:

Jueves, viernes y sábado: de 10:00 a 20:00 horas.

de 10:00 a 20:00 horas. Domingo: de 10:00 a 15:00 horas.

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La programación de Agrogant continuará este viernes con la apertura al público de la exposición agroalimentaria y de la instalación dedicada a la cabra malagueña, dos de las actividades centrales de una Feria de Primavera que cumple 50 años de trayectoria.