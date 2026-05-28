Sorteos
La ONCE reparte 350.000 euros en Villanueva de Algaidas del sorteo del miércoles
El vendedor Christian Morales repartió 350.000 euros, en diez cupones premiados con 35.000 euros cada uno
El sorteo de la ONCE de este pasado miércoles ha dejado buena parte de su suerte en Villanueva de Algaidas con 350.000 euros en premios en dicha localidad, donde Christian Morales vendió diez cupones premiados con 35.000 euros cada uno. Morales, vendedor de la ONCE desde octubre del año pasado, llevó la suerte a su punto de venta en la plaza Castilla de su pueblo. "Estoy con un subidón que no me lo creo", ha comenta Christian en su puesto de trabajo, donde habla con uno de los premiados.
"Es un lujo poder repartir este premio en el pueblo donde vivo y a la gente que conozco, me llena mucho", según ha afirmado este vendedor que pasó por puestos de comercial, tornero e incluso llegó a regentar un bar, pero que ahora encuentra "en su puesto como 'centinela de la ilusión' una satisfacción inmensa". Desde la ONCE han señalado en una nota que este vendedor asegura estar "encantado con poder tratar con la gente cara a cara" y considera que eso es "lo más bonito de mi trabajo, y la gente lo agradece confiando en nosotros".
El sorteo de la ONCE del miércoles estaba dedicado al homenaje del Equipo de Extinción de Incendios de ASELF, y ha dejado 35.000 euros con un cupón premiado en la capital gaditana y otro premio de igual cantidad en Puente Genil (Córdoba). El resto de sus premios han ido a parar a Canarias, Cataluña y la Comunidad de Madrid.
El Cupón Diario de la ONCE pone en juego un premio de 500.000 euros al número más la serie, y 49 premios de 35.000 euros a las cinco cifras del número premiado. Además hay 450 premios de 250 euros a las cuatro primeras cifras y otros 450 premios a las cuatro últimas; 9.000 premios de 25 euros en el caso de tres últimas o tres primeras; y lo mismo para las dos primeras y últimas (seis euros), y reintegro de dos euros a la primera o la última cifra del número premiado.
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