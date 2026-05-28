Adrián Fernández Vázquez, cartameño enfermo de ELA: «Rendirse no es una opción. Hay que seguir adelante»

Adrián es un vecino de Cártama de 25 años a quien le diagnosticaron hace un año Esclerosis Lateral Amiotrófica. Su vida ha cambiado de manera radical y aunque a día de hoy no tiene cura, ha decidido hacer frente a su enfermedad y aprovechar al máximo cada uno de los días que le quedan por vivir. Adrián quiere compartir su experiencia de superación para ayudar a quienes se encuentran en una situación similar. Para ello dará una conferencia este viernes, a las siete de la tarde, en la Tenencia de Alcaldía de Cártama.

¿Cómo era su vida antes de la ELA?

Era un chico normal de mi edad. Cuando acabé bachillerato hice un módulo de chapa y pintura y he trabajado de un montón de cosas: de camarero, mozo de almacén, instalador de cocina... incluso he tenido mi propio lavadero de coche.

¿Cómo recibió el diagnóstico?

El proceso fue bastante largo. Tuve una caída de la bicicleta en diciembre de 2022y aunque me recuperé, sentía algo raro. Ya en mayo de 2023 empecé a notar hormigueos en las manos y demás. Me hicieron un montón de pruebas, resonancias, análisis genético, punción lumbar, análisis de sangre... todo lo que se les ocurría. En 2024 estuve ingresado tres veces y en enero de 2025 me dieron el diagnóstico por descarte.

¿Qué significa para usted ‘superar’ la ELA?

Desde el principio tenía claro que no me quería quedar quieto sin hacer nada, en una cama. Sigo entrenando todos los días, estoy haciendo cosas que antes pues no habría hecho por vergüenza o lo que sea. Siempre intentando ayudar un poco a las personas que están en una situación difícil.

¿A qué entrena?

Intento ir de lunes a viernes al gimnasio, a hacer fuerza y movilidad y también estiramiento y demás. Y luego dos días a la semana voy a la piscina también a nadar y hacer movimientos que fuera me cuestan más.

Dice que ahora hace cosas que por vergüenza nunca se hubiera atrevido. ¿Por ejemplo?

En la feria siempre hacen un certamen de Mister y en mi vida me habría presentado porque me daba vergüenza pero el año pasado me presenté. Iba cojeando con la muleta, pero me presenté.

¿Ganó?

No, pero quedé finalista y me dieron el premio Mister Simpatía (comenta entre risas).

¿En qué momento decidió que la ELA no iba a poder con usted?

Desde el principio. Siempre he sido muy cabezón. No me dejo llevar por lo que diga la gente. Rendirse no es una opción. Hay que seguir adelante.

¿Qué papel tiene su familia, sus amigos y su entorno más cercano en este proceso?

Muy importante porque uno va dependiendo cada vez más de los demás. Que te ayuden a hacer todo lo que quieres y en el día a día es muy importante. Si estuviera solo me costaría mucho más.

¿Cuál ha sido el aprendizaje más difícil desde el diagnóstico?

Perder tu libertad. Yo era muy independiente pero he tenido que aceptar que cada día voy a tener que depender un poco más de los demás.

¿Qué ec ha más de menos?

Escaparme con la moto o con el coche por ahí. Ya no puedo ir ni siquiera de paquete porque me tiemblan las piernas y me puedo caer. Siempre que puedo ando con un andador pero cuando vamos a comer por ahí cogemos la silla porque no sabemos si vamos a tener que aparcar muy lejos porque al andar se me doblan los tobillos y la rodilla sufre.

¿Qué le diría a una persona que acaba de recibir un diagnóstico como el suyo?

Que luche, que tire para adelante porque cada vez hay más investigaciones y tarde o temprano va a llegar una cura o por lo menos una estabilización. Al principio es normal que te dé el bajón porque piensas en todas las cosas que ya no podrás hacer pero no sirve de nada quedarse en casa lamentándose.

¿Toma alguna medicación?

Sí, tomo una pastilla al día para frenar el avance de la enfermedad.

¿Qué necesidades tiene en el día a día ?

Muchas. Necesito una silla ducharme porque pierdo el equilibro; tengo las manos agarrotadas así que necesito ayuda para ducharme, para cortar la comida... Tampoco tengo elasticidad en las piernas y necesito ayuda para vestirme.

¿Tiene un cuidador que le ayude?

Mi cuidador principal es mi madre. Y los demás me ayudan cuando pueden.

¿Después de muchos años de reivindicaciones el Congreso aprobó una ley frente a la ELA? ¿La ayuda es suficiente?

Recibo 300 euros al mes que no es nada si lo comparas con los 1.200 euros que ha dejado de ingresar mi madre, que ha tenido que dejar de trabajar para cuidarme. La ayuda ha llegado muy tarde. Mucha gente se ha dejado morir porque no ha podido pagar los cuidados. Con esa ayuda y sin la nómina de mi madre, tenemos que afrontar muchos gastos. En el pueblo me dejan usar gratis el gimnasio, pero también necesito ir al fisioterapeuta para que no se me agarroten los músculos y hago natación para estar en forma, pero con 300 euros no cubres los gastos. En el pueblo nos han ayudado un montón: hicieron un evento y nos pusieron un salvaescaleras que costaba 12.500 euros, ya que mis padres, mi hermano y yo vivimos en un segundo sin ascensor. El Ayuntamiento también nos ayudó a cambiar la bañera por un plato de ducha y el médico me recetó una silla de ruedas. Tengo dos: una manual y otra eléctrica.

¿Las ayudas no eran más cuantiosas?

Van en función del grado de dependencia. Como estoy en grado II , me corresponden 300 euros; luego está el grado III y III+. Este último es para personas que están en cama y necesitan un respirador. A esas personas les dan 14.000 euros al año pero en ese estadio los gastos son de 10.000 euros al mes. Y para retrasar al máximo llegar hasta ese punto tienes que hacer muchas cosas que con 300 euros al mes no puedes hacer.

¿Qué les diría a quienes van a asistir a su conferencia?

Que valoren más lo que ya tienen, las pequeñas cosas de la vida, esas que cuando pierdes echas de menos un montón.