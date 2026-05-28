La UMA alerta de la sobreexplotación del acuífero de la sierra de Archidona

La Universidad de Málaga ha puesto el foco en la situación del acuífero de la sierra de Archidona, una de las principales fuentes de abastecimiento de agua para el municipio. Investigadores vinculados a la institución académica han advertido de la existencia de zonas en estado de sobreexplotación, donde el volumen de agua extraído mediante bombeos supera con claridad la recarga natural procedente de las precipitaciones.

La alerta se ha trasladado durante una jornada técnica celebrada en la biblioteca municipal de Archidona, en el Salón Carmen Linares, bajo el lema «Cuidemos el agua que bebemos». El encuentro ha contado con la intervención del profesor Juan Antonio Barberá, que explicó la dinámica de las aguas subterráneas y el funcionamiento de los sistemas kársticos presentes en el entorno natural de la sierra.

Vista de Sierra de las Grajas y La Hoya desde la Alcazaba de Archidona. / C. P.

El acuífero de Archidona, clave para el abastecimiento de agua

Durante su exposición, Barberá detalló que estas formaciones geológicas almacenan agua en el subsuelo y constituyen un recurso esencial para el municipio. Los estudios desarrollados por la Universidad de Málaga han permitido cartografiar las reservas de agua subterránea en el interior de la provincia y detectar puntos donde la presión sobre el recurso resulta especialmente elevada.

Según los datos expuestos en la jornada, el problema se produce cuando el agua extraída de los acuíferos mediante sistemas de bombeo es muy superior a la cantidad que vuelve a incorporarse de forma natural gracias a la lluvia. En este sentido, el profesor advirtió de que las precipitaciones registradas durante el pasado invierno no son suficientes para equilibrar los niveles del recurso hídrico.

Barberá resumió la necesidad de reforzar el control técnico del agua subterránea con una advertencia clara: «Si realmente se quiere hacer una buena gestión de los recursos hídricos subterráneos hay que controlar, hay que medir y directamente, pues hay que tomar todo tipo de medidas sobre el agua subterránea en términos de cantidad, en términos de calidad, sobre todo para conocerla».

La biblioteca municipal de Archidona ha acogido una jornada técnica centrada en la situación de los recursos hídricos locales. / L.O.

La prioridad debe ser el consumo humano

A partir de los resultados de las investigaciones universitarias, el profesor defendió que el uso de los sistemas kársticos de la sierra de Archidona debe centrarse prioritariamente en garantizar el suministro de agua para consumo humano de la población.

En esa línea, desaconsejó determinadas prácticas cotidianas que incrementan el consumo de las reservas subterráneas, como el llenado de piscinas, el baldeo de calles o el lavado de vehículos. La advertencia llega en un contexto en el que la gestión del agua se ha convertido en una cuestión cada vez más sensible para los municipios del interior de Málaga.

Educación ambiental desde la infancia

La jornada también contó con la participación de varios doctorandos de la Universidad de Málaga, que centraron sus intervenciones en la importancia de la educación ambiental y la concienciación ciudadana.

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El encuentro concluyó con una llamada a impulsar programas de sensibilización desde edades tempranas para fomentar el cuidado de los ecosistemas, los humedales y los pozos de extracción. El objetivo, según se trasladó en la sesión, es reforzar el conocimiento ciudadano sobre el origen del agua que se consume y sobre la necesidad de proteger las reservas subterráneas.