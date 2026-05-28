Villanueva del Trabuco cambia de alcalde: el PP sucede al PSOE tras cumplir el acuerdo bipartito

El PP ha relevado al PSOE en la Alcaldía de Villanueva del Trabuco en virtud del pacto alcanzado por ambas formaciones políticas hace tres años y por el que el socialista Juan Luis Gallardo ha sido alcalde hasta este jueves, cuando le ha sucedido Juan Alejandro Pascual (PP).

Frente al desacuerdo entre ambos partidos en otros ámbitos, en esta localidad alcanzaron un pacto para gobernar juntos y turnarse en la Alcaldía, que se ha cumplido este jueves, y que en 2023 impidió que siguiera como regidor el que había hasta entonces, el independiente exmiembro del PSOE José María García.

El nuevo alcalde de Villanueva del Trabuco, Juan Alejandro Pascual, junto a Francisco Salado, presidente de la Diputación, y representantes políticos de la provincia. / l.o.

Pascual obtiene mayoría absoluta

Pascual ha obtenido la mayoría absoluta al sumar a los tres votos del PP los cuatro del PSOE, frente al candidato de "Trabuco Solución Independiente (Trabuco SI)", José María García, cuyo grupo dispone de seis concejales en la corporación.

Gallardo será el primer teniente de alcalde en esta nueva etapa, tras haber dimitido de la Alcaldía el pasado 22 de mayo para cumplir así con este acuerdo bipartito.

Por su parte, García ha asegurado en el pleno del Ayuntamiento en el que ha sido elegido nuevo regidor Pascual que fue "un pacto de sueldos y sillones" el alcanzado hace tres años por PSOE y PP en esta población del norte de la provincia.

Momento de la votación en Villanueva del Trabuco. / l.o.

Agradecimiento al respaldo del PSOE

Juan Alejandro Pascual ha agradecido el respaldo del PSOE en la sesión, a la que han asistido, entre otras autoridades, el presidente de la Diputación de Málaga, el popular Francisco Salado.

El PP justificó en 2023 este pacto no habitual en que tenían en común con el PSOE mejorar la localidad, acuerdo que fue aprobado en su día por las direcciones provinciales y locales de ambos partidos.