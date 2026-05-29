Agrogant reúne 180 cabras malagueñas y seis talleres para familias

La Feria de Primavera de Antequera acoge en su edición de de este año una muestra de 180 ejemplares de Cabra Malagueña en la carpa ganadera de Agrogant, con un programa de seis talleres diseñado para acercar la raza autóctona a familias y profesionales del sector. El protagonismo recae en "El Cepillar", explotación familiar de la pedanía antequerana de La Joya, representada por Isabel y su familia.

La muestra está compuesta por dos lotes bien diferenciados, según los datos aportados por Maribel Martín, técnica de la Asociación de la Cabra Malagueña. El primero incluye unos 100 chivitos lactantes, destinados a las actividades interactivas con el público infantil. El segundo agrupa cerca de 80 ejemplares adultos del ciclo de producción y reproducción: cabras menores de un año que aún no han parido, hembras de primer y segundo parto, y sementales de distintas edades.

La explotación "El Cepillar", asentada en La Joya —pedanía de la zona sur del Torcal—, representa en esta edición el modelo de ganadería familiar que sostiene la raza en la comarca. La familia ha seleccionado sus mejores animales para la muestra.

El alcalde de Antequera, Manuel Barón, subrayó durante la inauguración la vocación ganadera que vertebra a la comarca y a los entornos rurales del Torcal, destacando el papel de esta raza como base de productos gastronómicos de referencia provincial.

La actividad del biberón concentra la mayor afluencia infantil. La organización estima que se superará la participación de ediciones anteriores, en las que se repartían unos 200 números por taller. La previsión apunta a que más de 600 niños entren en contacto directo con los animales durante la feria.

La Cabra Malagueña, una raza con Indicación Geográfica

Más allá de la muestra ganadera, la presencia de la Cabra Malagueña en Agrogant pone en valor dos productos con denominación de origen en la gastronomía provincial: el chivo lechal malagueño y los quesos artesanales elaborados con su leche. La comarca del Antequera en la zona de la falda sur del Torcal, con sus explotaciones familiares en pedanías como La Joya o Los Nogales, concentra buena parte de la producción de referencia de la provincia.