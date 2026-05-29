Antequera duplica su superficie de pistacho y lidera el boom del fruto seco en Málaga

El pistacho se ha consolidado como el cultivo alternativo de mayor crecimiento en la comarca de Antequera. Así ha quedado de manifiesto en las jornadas técnicas de Agrogant 2026, celebradas en el Parador Nacional de Turismo de Antequera, donde productores, técnicos y representantes institucionales analizaron la evolución del sector y sus principales retos de futuro.

En apenas cinco años, la superficie dedicada al pistacho en la provincia de Málaga ha pasado de 500 a cerca de 1.300 hectáreas, concentradas mayoritariamente en el entorno antequerano. Este crecimiento ha ido acompañado de un aumento de la producción, con una recolección que se ha duplicado en paralelo al incremento del suelo cultivado.

El encuentro sirvió también como arranque de los días grandes de la Feria de Primavera de Antequera y contó con la presencia del alcalde, Manuel Barón; las tenientes de alcalde Ana Cebrián y Elena Melero; la concejala de Desarrollo Rural, Sara Ríos; el secretario general técnico de la Delegación Territorial de la Consejería de Agricultura, José María Bergillos; el subdirector general de Producción Agrícola y Ganadera, Manuel León; y el director gerente de la Oficina Comarcal Agraria, Juan de Lucchi Palomares.

Todos coincidieron en destacar el papel de Antequera como despensa agrícola de la provincia de Málaga y como uno de los territorios con mayor capacidad de adaptación a nuevos cultivos.

Rentabilidad y adaptación al clima

La expansión del pistacho ha transformado en los últimos años el paisaje agrícola de la comarca. Los técnicos atribuyen este crecimiento a una combinación de factores: por un lado, la rentabilidad económica del cultivo; por otro, su buena adaptación climática a las condiciones de las tierras antequeranas.

Las perspectivas del sector apuntan a que la tendencia seguirá al alza. Uno de los elementos clave será la consolidación de plantas de procesado en la zona, que permiten añadir valor al producto en origen y reducir la dependencia logística de otras regiones.

Ayudas por los daños meteorológicos

Las jornadas técnicas de Agrogant 2026 también abordaron la gestión de los daños provocados por las inclemencias meteorológicas registradas en 2025 y 2026. Las administraciones confirmaron que el proceso de resolución y pago de las ayudas de mínimis ya está en marcha.

El calendario de tramitación establece que cobrarán primero los ganaderos y, a continuación, los agricultores con superficies inundadas. No obstante, los técnicos presentes no concretaron plazos de ingreso para cada beneficiario.

La inteligencia artificial llega al campo

Más allá del análisis del pistacho, las ponencias dedicaron parte del programa a las aplicaciones reales de la inteligencia artificial en el sector agroalimentario de la provincia.

La propia Consejería de Agricultura utiliza ya sistemas robotizados de entrada documental que distribuyen expedientes directamente a los técnicos correspondientes, con el objetivo de agilizar la burocracia administrativa.

En el campo, la agricultura de precisión avanza mediante sensores y algoritmos predictivos integrados en maquinaria pesada. Estas herramientas permiten aplicar fitosanitarios y fertilizantes solo en las dosis y zonas que necesita cada planta, lo que reduce costes y optimiza el uso de recursos hídricos y nutricionales.

También la industria agroalimentaria está incorporando estos sistemas. Empresas con fuerte presencia en Antequera, como Grupo Dcoop y sus cooperativas asociadas, aplican procesos basados en inteligencia artificial desde el pesado del producto hasta el etiquetado final. El objetivo es mejorar la trazabilidad y reforzar la eficiencia en toda la cadena de valor.