La Guardia Civil salva la vida a un hombre con un coma diabético en un hostal de Mollina

La Guardia Civil ha auxiliado a un hombre que se encontraba en estado crítico en un hostal de Mollina, después de sufrir un coma diabético, mientras permanecía alojado temporalmente en la localidad por motivos laborales.

La intervención fue realizada por efectivos del Puesto de la Guardia Civil de Campillos el pasado mes de abril, tras recibir un aviso de la Central Operativa de Servicios, alertada por la esposa del afectado. La mujer, residente en Barcelona, había contactado con los agentes al no poder localizar a su marido desde la jornada anterior.

Una vez en el establecimiento hostelero, los guardias civiles comprobaron junto al responsable del hostal que nadie respondía desde el interior de la habitación. Ante la imposibilidad de acceder de otra forma, los agentes utilizaron una escalera telescópica para llegar hasta una ventana situada a unos cinco metros de altura.

Desde allí pudieron ver al hombre tendido en el suelo e inmóvil, por lo que, ante la gravedad de la situación, forzaron la puerta de entrada para acceder al interior de la habitación.

El varón fue localizado en posición lateral, inconsciente y con signos de hipotermia, deshidratación y dificultad respiratoria. Según los datos recabados, el afectado habría quedado en ese estado tras sufrir un coma diabético después de salir de la ducha.

Los agentes realizaron las primeras maniobras de auxilio, colocaron al hombre en la cama y lo cubrieron con mantas para intentar estabilizar su temperatura corporal hasta la llegada de los servicios sanitarios.

El personal médico desplazado al hostal constató la extrema debilidad del paciente, hasta el punto de que resultaba difícil localizarle el pulso. Tras una primera asistencia en el establecimiento, el hombre fue trasladado de urgencia al Hospital Comarcal de Antequera, donde los facultativos lograron estabilizarlo.

Los informes médicos posteriores han señalado que la rapidez de la intervención de la Guardia Civil y las primeras medidas adoptadas fueron determinantes para preservar la vida del auxiliado.