Cártama avanza en el desarrollo del Plan Integral de Infraestructuras Hidráulicas

Cártama quiere dar un salto en la mejora de su red de abastecimiento de agua. El Ayuntamiento ha elevado a más de 10 millones de euros la inversión estimada para poner en marcha el Plan Integral de Infraestructuras Hidráulicas, una hoja de ruta con la que el municipio pretende reforzar el suministro ante el crecimiento demográfico que viene registrando en los últimos años.

Un plan para modernizar la red de abastecimiento

El plan, según ha informado el alcalde, Jorge Gallardo, incluiría actuaciones de gran alcance como la creación de una estación de tratamiento de agua potable, la construcción de un nuevo depósito de 10.000 metros cúbicos —equivalente a 10 millones de litros— y la sustitución y renovación de conducciones con tubos de 400 milímetros, con el objetivo de mejorar el caudal.

El nuevo depósito de El Sexmo, uno de los proyectos clave

El Ayuntamiento acaba de concluir la redacción del proyecto del nuevo depósito de El Sexmo, una infraestructura que se enmarca en esa planificación general para adaptar la red de agua a las necesidades actuales del municipio.

Gallardo ha defendido la necesidad de avanzar en estas actuaciones ante la presión que soporta la localidad por el aumento de población: “Desde el gobierno local somos conscientes de la necesidad de mejorar las infraestructuras hidráulicas y de las necesidades reales de un municipio como el de Cártama que cada día está soportando un mayor crecimiento poblacional”.

Primera planificación integral tras años de servicio de la red actual

Según el Ayuntamiento, este sería el primer Plan Integral de Infraestructuras Hidráulicas que se llevaría a cabo en Cártama tras años de servicio de la red actual. La intención municipal es ejecutarlo en varias fases, con actuaciones dirigidas a modernizar el sistema de abastecimiento y reforzar su capacidad.

Actuaciones ya delimitadas sobre plano

En los últimos meses, el gobierno local ha trabajado en la detección de las principales necesidades de abastecimiento de agua en la localidad. El alcalde asegura que ya están delimitadas sobre plano las actuaciones que permitirían mejorar la red y dotarla de nuevas infraestructuras, no solo para adaptarla a la normativa actual, sino también para garantizar el abastecimiento en una ciudad en crecimiento.

Preparar el municipio ante el estrés hídrico

El contexto de sequía y de estrés hídrico también aparece como uno de los argumentos centrales del plan. Gallardo ha señalado que estas medidas buscan preparar al municipio para episodios como los vividos en años anteriores, en los que la disponibilidad de agua ha estado condicionada por la situación de los recursos hídricos.

Cártama insiste en conectarse a las redes de agua de Málaga

Además, el Ayuntamiento mantendrá su petición para que Cártama pueda conectarse a las redes municipales de agua de Málaga. Según el alcalde: “Vamos a seguir solicitando la conexión del municipio con las redes de agua municipales de Málaga, tal y como ya han hecho otros municipios cercanos y que han contado con la inversión de la Junta de Andalucía, de modo que ampliemos los recursos hídricos y no tengamos que depender casi en exclusividad del agua subterránea proveniente de los pozos y sondeos situados en los acuíferos de los ríos de nuestro entorno, como es el caso de Río Grande”.

Reducir la dependencia de los acuíferos

Desde el ejecutivo local subrayan que esta reclamación no es nueva y que se viene planteando desde hace años. El objetivo, según trasladan, es que los vecinos de Cártama cuenten con los mismos recursos que municipios colindantes y que se invierta en una conexión que reduzca de forma drástica la dependencia de los acuíferos.

Mejoras ya acometidas en El Sexmo

El Plan Integral se suma a las mejoras que el Ayuntamiento asegura haber acometido durante el mandato en distintos puntos de la red de abastecimiento.

Entre esas actuaciones figura la sustitución de unos 700 metros de tubería en la barriada de El Sexmo, donde se ha pasado de una conducción de 63 milímetros de diámetro a otra de 125 milímetros, lo que supone duplicar su capacidad.

También se ha sustituido la canalización actual por una de 250 milímetros, casi el doble de su capacidad anterior, con una inversión aproximada de 20.000 euros.

Renovación de tuberías en la Sierra de Gibralgalia

En la zona de la Sierra de Gibralgalia se han renovado unos 650 metros de tuberías y también la red de saneamiento.

El depósito municipal pasaría de 300.000 a 600.000 litros

A estas actuaciones se suma el avance de los trabajos para ampliar el depósito municipal, que pasaría de 300.000 a 600.000 litros, además de reparaciones integrales y renovación de tuberías de abastecimiento en diferentes calles y zonas del municipio.

Calles donde se han realizado o previsto mejoras

El Ayuntamiento cita actuaciones en La Martina, Feijóo, Rodahuevos, Calvo Sotelo, Castillo, La Sierra, Invernadero, Limonar, Alcornocales, Las Flores, Plaza Labrador, Los Naranjos, Soleares y Nueva —esta última en ejecución—, así como en un tramo de González Marín, Toril y Callejón, Padre Navedo, Bajondillo Nuevo, Fontanilla, Antonio Mairena, Tomás El Nitri, Trinidad Navarro o Manuel Vallejo, entre otras.

Doña Ana, contadores eficientes y reguladores de presión

También se incluye la sustitución de unos 300 metros de tubería de abastecimiento en la zona de Doña Ana, la instalación y actualización de contadores municipales por sistemas más eficientes y la mejora de reguladores de presión automatizados y telegestionados para sectorizar la red y optimizar el aprovechamiento de los recursos.