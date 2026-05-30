Concurso de poesía ‘Huevo Toro Guadalhorce’: cultura y gastronomía se unen en torno al tomate más emblemático de Málaga

Un concurso de poesía dedicado al tomate huevo toro. Esta es una de las numerosas actividades que la Diputación de Málaga ha organizado este año, junto a la Asociación Tomate Huevo Toro, Frutas y Verduras del Guadalhorce y el GDR Valle del Guadalhorce, para la campaña Tomate Huevo Toro 2026.

El objetivo es promocionar este producto cultivado al aire libre en la comarca y reforzar su presencia en la gastronomía malagueña.

Los organizadores del I Concurso de Poesía ‘Huevo Toro Guadalhorce: el tomate que inspira’ invitan a crear obras poéticas inspiradas en el producto.

I Concurso de Poesía ‘Huevo Toro Guadalhorce: el tomate que inspira’ / ARCINIEGA

Se trata de una convocatoria de ámbito nacional que busca unir cultura, literatura y agricultura a través de composiciones poéticas inspiradas en uno de los productos más emblemáticos de la huerta malagueña.

El certamen permanecerá abierto del 25 de mayo al 25 de junio y culminará con un acto público de entrega de premios a los tres poemas finalistas.

El vicepresidente de Infraestructuras y Territorio Sostenible de la Diputación, Cristóbal Ortega, destacó durante la presentación del programa de actividades que este fruto representa la identidad del Valle del Guadalhorce y el esfuerzo de las familias que mantienen su cultivo tradicional y que su prestigio lo consolida como símbolo gastronómico.

La campaña contará este verano con un amplio calendario de propuestas culturales, gastronómicas y divulgativas dirigidas a productores, restauradores, consumidores y visitantes.

Visibilidad para un producto singular de la provincia

Ortega señaló que «desde la Diputación apoyamos y organizamos este tipo de iniciativas para dar visibilidad a uno de los productos más singulares de la provincia, que ayuda a fortalecer la economía local, la gastronomía y la proyección del interior y de los pueblos de Málaga».

«Esta campaña vuelve a demostrar la capacidad del Valle del Guadalhorce para generar propuestas que combinan gastronomía, turismo y participación ciudadana», indicó.

De igual modo, el vicepresidente señaló que la consolidación del Tomate Huevo Toro como referente gastronómico «es fruto de la apuesta de los productores, agricultores y familias que han trabajado durante años para situar un producto de calidad en la mesa malagueña y proyectarlo también fuera de la provincia».

Entre las principales acciones de la programación de este año se encuentra el tradicional acto de inicio de campaña, que se celebrará a finales de junio en una finca productora de la comarca, coincidiendo con el comienzo de la recolección del tomate cultivado al aire libre. Este encuentro reunirá a representantes institucionales, productores, chefs, restauradores y divulgadores gastronómicos.

El programa contempla además una jornada técnica especializada para productores, orientada a fomentar la profesionalización del sector y la mejora de las técnicas de cultivo de esta variedad tradicional. A ello se sumará una nueva edición de la Tertulia Gastronómica Tomate Huevo Toro, concebida como un espacio de reflexión y debate sobre la historia, la cultura y la gastronomía vinculadas a este producto.

La promoción gastronómica volverá a tener un papel protagonista con la Ruta Gastronómica Tomate Huevo Toro, que durante el mes de agosto llevará a restaurantes de toda la provincia platos elaborados con este tomate como ingrediente principal.

Asimismo, regresará el Torneo Tomate Huevo Toro a las calles de Alhaurín Golf, uniendo deporte y gastronomía, así como la Verbena Tomatera, que celebrará su tercera edición los días 13 y 14 de agosto en la Alameda de Coín con actuaciones musicales y degustaciones populares.

Cata Subasta del Tomate Huevo Toro

Como es habitual, el programa culminará el 15 de agosto con el Concurso Cata Subasta del Tomate Huevo Toro, que tendrá lugar en el Parque San Agustín de Coín. Productores de toda la comarca participarán en esta cata concurso, en la que un jurado especializado valorará aspectos como el sabor, el color, el aroma y la textura.

Posteriormente, el lote ganador será subastado con fines benéficos en una puja que cada año despierta una gran expectación y que en la pasada edición alcanzó los 18.000 euros por la caja ganadora.