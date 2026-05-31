La Diputación incrementa hasta los 7,5 millones de euros la inversión para las obras de emergencia en 14 carreteras de la Serranía de Ronda

La Diputación continúa con el arreglo de las carreteras de la red viaria provincial de la Serranía de Ronda afectadas por los temporales del mes de febrero. Los daños en las vías de esa comarca, en total 14, son de mayor gravedad que los estimados inicialmente y, finalmente, supondrán un desembolso de 7,5 millones de euros (3,3 millones más de los previstos).

El presidente de la Diputación de Málaga, Francisco Salado, ha explicado que han concluido ya las actuaciones de emergencia en otras 16 carreteras de la Axarquía y seis del Valle del Guadalhorce afectadas por los temporales, en las que se han invertido otros 1,8 millones de euros. Así que, en total, se destinarán 9,3 millones de euros para las reparaciones de los desperfectos ocasionados por las fuertes lluvias.

Salado ha recalcado que nunca antes se habían visto tan afectadas por los temporales las carreteras de la red provincial, por lo que se ha realizado y está llevando a cabo un gran esfuerzo desde el servicio de Vías y Obras para la vuelta a la normalidad.

Vías afectadas

Las vías de la Serranía de Ronda afectadas por estas obras son las siguientes: MA-7300 (de Igualeja a Pujerra), MA-7302 (de Alpandeire a Faraján), MA-7402 (acceso a Acinipo), MA-8301 (de Estepona a Jubrique), MA-8302 (acceso a Genalguacil desde la MA-8301), MA-8303 (de A-369 a Benarrabá), MA-8306 (de la A-369 a Benalauría), MA-8307 (de A-369 a MA-8401), MA-8401 (de Benaoján a Cortes de la Frontera), MA-8405 (de MA-7402 a Cortijo Los Villalones), MA-8406 (de MA-7402 a Venta de la Leche), MA-8407 (de MA-8405 a Montecorto) y MA-9300 (de A-405 a El Colmenar). Así mismo, dentro del reparto geográfico de la red provincial de carreteras, se incluye en esta zona de la Serranía la MA-8300 (de A-7 a Casares).

Francisco Salado ha indicado que, a excepción de la carretera MA-7402, de acceso a Acinipo, todas las carreteras se encuentran con paso restablecido, y ha detallado que la mayoría de las actuaciones consisten en retirada de desprendimientos de la calzada, restitución del drenaje mediante reposición de cunetas así como reposición de plataforma mediante ejecución de muros de escollera.

Muros de escollera y micropilotes

En este sentido, por ejemplo, se lleva a cabo una actuación de gran magnitud en la MA-8306, ya que se ha deslizado parte de la plataforma, la cual hay que reconstruir. En esta carretera, además, se han movilizado los taludes de desmonte por lo que, para su estabilización, se ejecutan muros de contención a base de escollera.

Igualmente, en la MA-8303, en el municipio de Benarrabá, se arregla el deslizamiento producido por las lluvias, que provocó la rotura de la plataforma en varios puntos del trazado. En este caso, se está reconstruyendo la misma mediante la ejecución de muros de escollera.

También se están realizando actuaciones de gran relevancia con la ejecución de cimentación profunda (micropilotes) los casos de deslizamiento de mayor profundidad, como en la carretera de acceso a El Colmenar de Cortes de la Frontera (MA-9300) o la de acceso a Cortes de la Frontera (MA-8401).