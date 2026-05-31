Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Repunte del Euríbor en mayoPanorama político andaluzIncendio hotel IbisFallece un hombre en un incendioLa vida tras un cáncerIbon Navarro deja el UnicajaEntrevista a la decana del Colegio de AbogadosEn directo: Real Zaragoza - Málaga CF
instagramlinkedin

Esculturas

Panaderos, maestras y agricultores: Estas son las seis esculturas de bronce que rendirán homenaje a antiguos oficios históricos en Alhaurín de la Torre

Las esculturas serán realizadas en bronce mediante la técnica de fundición a la cera perdida, y el sistema de anclaje será de pernos de acero inoxidable en cada base

Imágenes de las esculturas de bronce que rendirán homenaje a antiguos oficios históricos en Alhaurín de la Torre

Imágenes de las esculturas de bronce que rendirán homenaje a antiguos oficios históricos en Alhaurín de la Torre

Ver galería

Imágenes de las esculturas de bronce que rendirán homenaje a antiguos oficios históricos en Alhaurín de la Torre / Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre

Nacho Agote

Nacho Agote

Málaga

El Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre ha encargado un proyecto artístico que consiste en un ambicioso conjunto escultórico que rendirá homenaje a varios antiguos oficios y profesiones vinculadas históricamente al municipio. El alcalde, Joaquín Villanova, y el escultor Venancio Sánchez Gálvez, han firmado ya el contrato conforme al expediente aprobado en marzo y de acuerdo con la Ley de Contratos del Sector Público.

Se trata en concreto de un total de seis esculturas: lavandera, cabrero, panadero, carnicero, agricultor y una maestra junto a un alumno. Serán figuras a tamaño natural, de entre 1.65 y 2,30 metros de altura, y algunas de ellas incorporarán soportes o elementos adicionales que realizarán los Servicios Operativos.

Las esculturas estarán distribuidas en el casco urbano

La idea es colocar estas esculturas por diferentes plazas, calles y rincones del casco urbano, con el objetivo de fomentar la cultura, la identidad y las raíces históricas de Alhaurín de la Torre, donde estos oficios han tenido una importancia considerable a lo largo de la historia del municipio. El contrato se ha adjudicado por un total de 229.845,00 € (IVA incluido) y el artista tendrá un plazo de 11 meses y tres semanas, a contar desde la formalización del contrato.

Venancio Sánchez Gálvez es uno de los escultores andaluces más prestigiosos en la actualidad, especialista además en arte urbano. Sus estatuas de bronce y monolitos adornan diferentes pueblos y ciudades de Andalucía, y ha recibido también encargos de numerosos países europeos, así como de Estados Unidos, Canadá, Dubai, Catar, Argentina, México o Rusia, entre otros.

Noticias relacionadas y más

Las esculturas serán realizadas en bronce mediante la técnica de fundición a la cera perdida. El sistema de anclaje será de pernos de acero inoxidable en cada base.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents