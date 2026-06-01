Afectados y sus familiares crean un museo de fotos de la salud mental en Antequera

El Patio del Antiguo Hospital de San Juan de Dios de Antequera es durante este mes un improvisado museo para la visibilización de la situación que viven en su día a día las personas con problemas de salud mental y sus familiares. Se trata de una muestra fotográfica que se puede visitar hasta el 28 de junio y que es sólo el culmen de un taller que combina la concienciación social y la dinamización de actividades para los miembros del colectivos Afenes Antequera, familias que cuentan con miembros con afecciones de salud mental. Durante todo el mes, las familias llevaron a cabo una primera parte teórica, en la que las 13 familias participantes se acercaron a los fundamentos de la fotografía; una segunda práctica, en la que tomaron las imágenes que actualmente exponen; y la tercera en la que el trabajo sale al exterior y se hace público.

Detrás del proyecto está el fotógrafo Mariano Pozo, de la Escuela Nómada de Fotografía, que impartió las sesiones y acompañó a los participantes a lo largo del proceso. El taller no estaba diseñado para producir un catálogo técnico: la metodología apuntaba a que cada persona encontrara su propia forma de mirar, de encuadrar, de decidir qué merecía ser preservado en una imagen.

El respaldo económico llegó de la Fundación Unicaja, cuya colaboración hizo posible la presencia de la Escuela Nómada en Antequera y la materialización de la exposición en un espacio de referencia de la ciudad.

Celia Reyes, portavoz destacó el «éxito tanto a nivel creativo como terapéutico, y a partir de ahí se ha valorado la posibilidad de trasladar y replicar el proyecto».

«Que la inauguración tenga lugar en un espacio tan significativo de Antequera también ayuda a dar visibilidad a la salud mental desde una perspectiva positiva, cultural e inclusiva», apunta Reyes.

Sin temática fija: cada fotografía, una mirada distinta

Las obras que el visitante encontrará no responden a un encargo temático. Cada fotografía es la decisión de una persona: qué mirar, desde dónde, con qué intención. Emociones distintas, entornos diferentes, formas particulares de relacionarse con lo que hay alrededor.

«El visitante encontrará una exposición muy humana y personal», describe Celia Reyes. «Cada fotografía tiene detrás una experiencia y una forma única de observar la realidad, y precisamente esa diversidad es uno de los grandes valores de la muestra.»

La ausencia de una temática cerrada no es una carencia del proyecto: es su diseño. Forzar a todos los participantes a fotografiar lo mismo habría producido un catálogo uniforme. La opción contraria produce algo más próximo a lo que cada persona es: singular, con su historia, con su propia manera de observar el mundo.

AFENES Salud Mental trabaja en Antequera y su comarca con programas que cubren un espectro amplio: orientación y asesoramiento, acompañamiento, apoyo psicosocial, sensibilización y prevención, ocio y tiempo libre, deporte y atención específica en el medio rural. Su enfoque apunta a la inclusión social y la autonomía de las personas atendidas, no solo a la gestión clínica del diagnóstico.

El taller fotográfico entra en esa misma lógica. Para quienes participaron, el proceso no fue solo un ejercicio creativo: tuvo una dimensión terapéutica que la asociación ya había constatado en la experiencia de Málaga.

La fotografía exige una relación activa con el entorno. Hay que salir, elegir, observar con una intención. Ese conjunto de decisiones implica una forma de agencia que los programas de salud mental valoran en el proceso de recuperación: decidir qué merece ser mirado, y luego hacerlo, es un acto con consecuencias que van más allá de la imagen resultante.