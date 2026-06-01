Antequera acoge el lanzamiento de las Jornadas Europeas de Arqueología 2026

La consejera de Cultura y Deporte en funciones, Patricia del Pozo, ha presentado este lunes 1 de junio en el Conjunto Arqueológico Dólmenes de Antequera las Jornadas Europeas de Arqueología 2026. El evento se celebrará los días 12, 13 y 14 de junio con más de un centenar de actividades gratuitas repartidas en 55 municipios andaluces. Al acto ha asistido el alcalde de Antequera, Manuel Barón.

Las propuestas están diseñadas para todos los públicos e incluyen talleres para adultos y niños, rutas por enclaves arqueológicos, visitas guiadas y teatralizadas, conciertos sobre sonidos medievales y conferencias especializadas. Entre las más destacadas figura una charla sobre la necrópolis romana descubierta recientemente durante las obras del metro de Málaga, así como talleres para aprender a generar modelos 3D de piezas arqueológicas mediante fotogrametría e Inteligencia Artificial.

La edición de 2025 registró 4.858 visitantes en toda Andalucía, lo que posiciona a la comunidad como uno de los referentes europeos de esta celebración, impulsada originalmente por el Instituto Nacional de Investigaciones Arqueológicas Preventivas de Francia.

El Conjunto Arqueológico Dólmenes de Antequera participará con una visita teatralizada que recordará a los personajes históricos vinculados al enclave. En la provincia de Málaga se suman varias propuestas: visitas a la villa romana de La Estación de Antequera, recorridos por la Cueva de Ardales y la Cueva de la Pileta en Benaoján, y conferencias en el Museo de Málaga sobre la necrópolis romana del metro.

Las ocho provincias cuentan con programación propia. En Almería, talleres de grabado sobre iconografía neolítica y un pasacalle organizado por el Museo de Almería. En Cádiz, una ruta náutica por La Caleta y un concierto didáctico sobre los sonidos del medievo en San Fernando. En Córdoba, visitas al yacimiento de Ategua y talleres en el Conjunto Arqueológico de Madinat al-Zahra. En Granada, un taller de fotogrametría e IA en la Villa Romana de las Gabias y una visita al Carmen de los Porcel organizada por el Patronato de la Alhambra. En Huelva, acceso a las excavaciones del Castillo de Niebla y un itinerario teatralizado en Tejada la Vieja. En Jaén, visitas al Castillo de Baños de la Encina y al Castillo de la Yedra en Cazorla. En Sevilla, apertura del recinto amurallado de Alcalá de Guadaíra y una visita al Conjunto Arqueológico de Itálica, además de la presentación de una escultura romana hallada en La Puebla de Cazalla.

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Todas las actividades son gratuitas. La programación completa está disponible a través de la Consejería de Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía. Para las actividades en el Conjunto Arqueológico Dólmenes de Antequera, se recomienda consultar la web oficial del enclave con antelación, ya que algunas propuestas pueden requerir reserva previa.