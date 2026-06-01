Campillos, capital regional de la solidaridad internacional

El salón de plenos del Ayuntamiento de Campillos ha albergado la reunión de la junta directiva del Fondo Andaluz de Municipios para la Solidaridad Internacional (FAMSI). El encuentro ha congregado a representantes de gobiernos locales de Andalucía con el objetivo de analizar el estado de la cooperación municipalista y definir las actuaciones de la entidad para el presente año. La sesión ha contado con la intervención de apertura del alcalde del municipio, Daniel Gómez, quien ha recordado que la localidad forma parte de esta red desde hace casi dos décadas. Por su parte, la concejala del Ayuntamiento de Granada, Amparo Arrabal, ha asistido en representación de la alcaldesa de dicha ciudad y vicepresidenta ejecutiva de FAMSI, Marifrán Carazo.

Arrabal ha expuesto la necesidad de ejecutar políticas públicas orientadas a acciones globales y locales ante situaciones como pandemias, consecuencias del cambio climático o conflictos armados. El orden del día de la junta directiva ha incluido el balance de la actividad desarrollada por la entidad a lo largo del año 2025. El periodo evaluado ha registrado la participación de FAMSI en foros de referencia a nivel mundial, entre los que figuran el VI Foro Mundial de Desarrollo Económico Local y la IV Conferencia Internacional sobre Financiación para el Desarrollo.

El presidente de la institución provincial de Jaén y presidente de FAMSI, Francisco Reyes, ha expuesto los resultados de la estrategia de la entidad.

«Debemos poner en valor tanto la cantidad como la diversidad de actividades impulsadas para consolidarnos como una entidad referente en transparencia, cooperación y trabajo en red», destacó Reyes.

Reivindicación de la cooperación ante conflictos internacionales

En el marco de la reunión, Reyes ha efectuado un llamamiento a los municipios para ejecutar acciones de solidaridad con los territorios afectados por conflictos bélicos, advirtiendo sobre la vulneración del derecho internacional y el cuestionamiento hacia organismos como Naciones Unidas. El presidente ha trasladado la disposición de FAMSI para colaborar con el Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación del Gobierno de España en iniciativas orientadas a procesos de paz.

Asimismo, en el contexto de los recientes resultados electorales, el representante de la entidad ha mostrado su inquietud por el papel secundario que la cooperación y la solidaridad han ocupado en la agenda del debate político. El encuentro ha finalizado reforzando las líneas de cooperación descentralizada de los gobiernos locales de Andalucía.

El evento institucional ha contado con la cobertura de Radio Campillos. El alumnado del Taller Permanente de la emisora, integrada en la red EMA-RTV, ha emitido un programa especial en directo desde el consistorio por el que han intervenido tanto el alcalde del municipio como el presidente de FAMSI.