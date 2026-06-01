La Guardia Civil detiene a un hombre por varios robos en fincas del Alhaurín el Grande

La Guardia Civil ha detenido a un hombre en el municipio malagueño de Alhaurín el Grande como presunto a autor de varios robos y hurtos en fincas y parcelas. La Comandancia de Málaga ha informado este lunes de que numerosas denuncias con el mismo patrón puso en marcha la investigación, que pronto apuntó a una misma autoría.

Satando vallas

Los agentes comprobaron que el modus operandi consistía en acceder a las fincas y parcelas saltando las vallas y cerramientos o aprovechando los puntos vulnerables en las estructuras. Una vez dentro, se centraba principalmente en la sustracción de objetos de fácil transporte, tales como herramientas de jardinería, fontanería y obra, además de efectos personales de uso cotidiano. "Los delitos se registraron de forma persistente en distintos diseminados de la localidad", ha explicado la Guardia Civil antes de añadir que, en algunas ocasiones, los robos se cometieron mientras los moradores se encontraban en el interior de los inmuebles.

Siete delitos contra el patrimonio

Las gestiones de los investigadores permitieron identificar y localizar al autor de los hechos, al que se le atribuye la participación directa en siete delitos contra el patrimonio. Durante la intervención policial, los agentes recuperaron material y enseres personales que ya han sido restituidos a sus legítimos propietarios.

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El detenido fue puesto a disposición de la autoridad judicial, que ha decretado su ingreso en prisión provisional sin fianza. Se le investiga como presunto autor de un delito continuado de robo con fuerza en las cosas mediante escalo y un delito continuado de hurto.