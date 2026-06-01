Miles de participantes asistieron al circuito de Orientación de Villanueva del Rosario

Villanueva del Rosario reunió este fin de semana a una gran cantidad de participantes en la jornada central del 25º Circuito Provincial de Orientación 2026 que este año prevé ha reunido a más de 3.000 inscritos durante todo el año.

El aniversario se ha celebrado este fin de semana en la localidad de la comarca de Antequera bajo la organización del Club COMA con el respaldo de la Diputación Provincial de Málaga. La prueba arrancó a las diez horas desde la zona de la Fuente Vieja y registró una participación masiva en sus modalidades individual, por equipos y en familia.

Los deportistas tomaron el municipio para recorrer sus calles y entornos naturales en busca de las balizas distribuidas por el trazado, combinando capacidad de lectura cartográfica con resistencia física. La iniciativa busca promocionar los encantos naturales de la localidad de la Sierra Norte de Málaga.