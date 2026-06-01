Deporte
Miles de participantes asistieron al circuito de Orientación de Villanueva del Rosario
La prueba arrancó a las diez horas desde la zona de la Fuente Vieja y registró una participación masiva en sus modalidades individual, por equipos y en familia
Sara Luque
Villanueva del Rosario reunió este fin de semana a una gran cantidad de participantes en la jornada central del 25º Circuito Provincial de Orientación 2026 que este año prevé ha reunido a más de 3.000 inscritos durante todo el año.
El aniversario se ha celebrado este fin de semana en la localidad de la comarca de Antequera bajo la organización del Club COMA con el respaldo de la Diputación Provincial de Málaga. La prueba arrancó a las diez horas desde la zona de la Fuente Vieja y registró una participación masiva en sus modalidades individual, por equipos y en familia.
Los deportistas tomaron el municipio para recorrer sus calles y entornos naturales en busca de las balizas distribuidas por el trazado, combinando capacidad de lectura cartográfica con resistencia física. La iniciativa busca promocionar los encantos naturales de la localidad de la Sierra Norte de Málaga.
- David Navarro, entrenador del Real Zaragoza: 'Si hay un equipo contra el que no quiere nadie jugar ahora es el Málaga CF
- Ibon Navarro, tras la eliminación del Unicaja: 'No es aquí donde tengo que cerrar la temporada, sino en mi casa de ahora
- Horario y dónde ver por televisión el Real Zaragoza - Málaga CF de la última jornada regular
- La pequeña cala de Málaga escondida entre rocas y acantilados: perfecta para bucear y ver sus corales y fondo marino
- Málaga instala 22 nuevos radares en sus calles: así funcionan y por qué no multan
- El Unicaja jugará la próxima BCL 2026/2027
- La vecina desahuciada con una madre de 95 años pide ayuda al Ayuntamiento de Málaga: "Vengo a pedirles auxilio y amparo para mi familia"
- Lucha del Málaga CF por el play off: Todas las miradas apuntan a Zaragoza, Castellón, A Coruña, Almería y Burgos