El mítico hotel Finca La Bobadilla recupera el mayor órgano privado de Europa

Finca La Bobadilla, el mítico hotel de lujo enclavado junto a Villanueva de Tapia entre la frontera entre Málaga y Granada, vive este fin de semana un evento de presentación en sociedad tras su reciente incorporación al grupo Único Hotels con un ciclo de cuatro conciertos en la capilla del recinto. La iniciativa, bautizada como Primavera musical en Finca La Bobadilla busca poner en valor uno de los espacios más singulares del hotel: la capilla no consagrada que alberga el que se considera el órgano privado más importante de Europa.

El hotel, que hasta hace poco gestionaba Barceló Hotel Group, ha completado una renovación integral bajo la dirección de la interiorista Pilar García-Nieto. Las 73 habitaciones y suites han sido actualizadas con materiales naturales, cerámicas artesanales y textiles de fibra vegetal. Los espacios comunes —lobby, bar, biblioteca y restaurantes— mantienen el espíritu de cortijo andaluz con una lectura más contemporánea. La oferta gastronómica cuenta ahora con el asesoramiento del chef Óscar Velasco, Premio Nacional de Gastronomía, con espacios diferenciados. El Flow Spa, de 534 m², completa la propuesta de bienestar con dos piscinas climatizadas, hidroterapia y tratamientos de la firma Natura Bissé.

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El ciclo musical arrancó este viernes 29 de mayo con el Coro del Conservatorio de Loja, en una apertura coral que combina música, arquitectura y luz natural de la capilla. El sábado 30 de mayo, el organista Antonio Linares y la soprano Verónica Plata ofrecieron un concierto íntimo de voz y órgano. El viernes 5 de junio sube al escenario el Coro del Conservatorio de Antequera, en una cita que refuerza el vínculo del hotel con las instituciones musicales del entorno.