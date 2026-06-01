Sociedad
Moteros se concentran en Humilladero a beneficio de los enfermos de cáncer
El Ayuntamiento de Humilladero ha celebrado este fin de semana la primera edición de su Fiesta Motera,
Sara Luque
El Ayuntamiento de Humilladero ha celebrado este fin de semana la primera edición de su Fiesta Motera, un encuentro con doble carácter solidario: recaudar fondos para la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC) en Antequera y rendir homenaje a Jerónimo Alarcón Ruiz, vecino del municipio fallecido en un accidente de tráfico durante una ruta en moto.
El evento retoma una actividad que se celebraba en el municipio años atrás y que había permanecido inactiva durante un periodo. Según ha indicado la concejala de Fiestas, Celia Ruiz, el equipo de gobierno consideró este formato adecuado para promover la convivencia vecinal y atraer a distintos perfiles de visitantes procedentes de la comarca.
La organización destacó la afluencia significativa de aficionados al motor desde distintos puntos de la zona, que acamparon en la zona y compartieron una paella.
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