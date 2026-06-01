Moteros se concentran en Humilladero a beneficio de los enfermos de cáncer

El Ayuntamiento de Humilladero ha celebrado este fin de semana la primera edición de su Fiesta Motera, un encuentro con doble carácter solidario: recaudar fondos para la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC) en Antequera y rendir homenaje a Jerónimo Alarcón Ruiz, vecino del municipio fallecido en un accidente de tráfico durante una ruta en moto.

El evento retoma una actividad que se celebraba en el municipio años atrás y que había permanecido inactiva durante un periodo. Según ha indicado la concejala de Fiestas, Celia Ruiz, el equipo de gobierno consideró este formato adecuado para promover la convivencia vecinal y atraer a distintos perfiles de visitantes procedentes de la comarca.

La organización destacó la afluencia significativa de aficionados al motor desde distintos puntos de la zona, que acamparon en la zona y compartieron una paella.