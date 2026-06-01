Presentan en Antequera avances que automatizan la cosecha del olivar al cien por cien

La tecnología aplicada al olivar posibilitará que la recolección de la aceituna en la comarca de Antese pueda automatizar eliminando en casi un 100% la dependencia de mano de obra manual. Así lo ha dado a conocer el asesor técnico de la organización de la feria especializada Expomaq, Baldomero Casado, evento que ha concentrado en Antequera este fin de semana a una quincena de empresas punteras del sector de la maquinaria. El encuentro, de carácter bianual, ha concitado la atención de miles de agricultores en una zona de muestras que ha ocupado 4000 metros cuadrados en el recinto ferial de la localidad.

Precisamente la tecnología aplicada al olivar constituye el eje central de la exposición, con la presentación de últimos modelos de maquinaria agrícola que permite alcanzar esos niveles de automatización los tres modelos de explotación predominantes en la comarca: tradicional, intensivo y superintensivo.

Entre los equipos más destacados se encuentran las máquinas cabalgadoras, diseñadas específicamente para el olivar en régimen superintensivo, donde el proceso de recogida de la aceituna se realiza de forma mecanizada y directa. Para las plantaciones en intensivo, que permiten una mayor adaptación a zonas de secano y marcos de plantación más amplios, la innovación se concentra en los vibradores con paraguas sofisticados. Esta maquinaria puede rondar entre los 200.000 y 400.000 euros. Durante el fin de semana han tenido lugar múltiples exhibiciones, mesas redondas, así como la visita del director de la Oficina Agraria, Juan de Lucchi, y el alcalde, Manuel Barón, entre otras autoridades.