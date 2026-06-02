Antequera estrenará este verano el festival ‘Indiant’ con una apuesta por la música indie emergente y la inclusión

El Ayuntamiento de Antequera ha presentado una nueva propuesta cultural para la programación estival de la ciudad: «Indiant» (Indie Antequera), un festival de música indie que celebrará su primera edición el próximo 30 de julio a partir de las 22:30 horas en la plaza de Santa María.

Esta nueva iniciativa ha sido dada a conocer en rueda de prensa por el concejal delegado de Cultura, José Medina Galeote, acompañado por José Agustín González de Le Bistrot Producciones, así como el colaborador Fermín Molina y Francisco Díaz en representación de CASIAC, destacando tanto la dimensión musical del festival como su marcado carácter inclusivo y social.

José Medina Galeote ha explicado que la creación de Indiant responde a la voluntad municipal de seguir ampliando la oferta cultural de verano con nuevos formatos y estilos musicales. En este sentido, ha señalado que el festival nace para atender la demanda existente de propuestas diferentes dentro del calendario cultural de la ciudad, combinando música actual con un entorno patrimonial único como la plaza de Santa María.

El Concejal ha destacado además que el proyecto encaja plenamente en la apuesta del Ayuntamiento por impulsar iniciativas que hablen de modernidad, diversidad y convivencia cultural, integrando nuevas expresiones artísticas en espacios emblemáticos de la ciudad. Además, ha mostrado su satisfacción por presentar una propuesta que pretende convertirse en el inicio de un proyecto estable capaz de descubrir y apoyar a grupos emergentes que, en los próximos años, puedan consolidarse dentro del panorama musical nacional.

Por su parte, José Agustín González ha detallado el contenido artístico del festival, agradeciendo la implicación de todas las personas y entidades que han contribuido a hacerlo realidad. Según ha explicado, «Indiant» nace con la vocación de diferenciarse apostando por bandas emergentes con gran proyección dentro de la escena indie nacional.

El cartel estará formado por Júlbez Urrutia, proyecto liderado por el músico antequerano Juanlu Fernández; Las Dianas, formación granadina definida como una propuesta situada entre el pop y el punk contemporáneo; y Denis Denis, banda gaditana considerada actualmente una de las propuestas emergentes con mayor proyección dentro del panorama independiente andaluz.

González ha resaltado también la participación de talento local en la organización del evento, incluyendo el diseño del cartel anunciador, obra de la diseñadora antequerana Ana Pérez Burgos, así como la intención de consolidar un festival que sirva para proyectar la imagen de Antequera como espacio de referencia para la música independiente.

Uno de los aspectos más destacados de «Indiant» será su dimensión inclusiva. Antes del inicio de los conciertos tendrá lugar una actividad especial en la que los artistas participantes compartirán un encuentro cercano con personas pertenecientes a diferentes asociaciones y colectivos vinculados a la discapacidad y la diversidad funcional.

En este sentido, Fermín Molina ha explicado que la idea surge de su experiencia personal y familiar como asistentes habituales a festivales y conciertos, planteando la necesidad de avanzar desde la sensibilización hacia medidas concretas que faciliten una participación más accesible e integradora en este tipo de eventos culturales.

Para ello, el proyecto cuenta con la colaboración de entidades como CASIAC, ADIPA, EDAU, Singilia Barba y la Fundación ONCE, cuyos representantes han participado en el diseño de las acciones inclusivas previstas.

Francisco Díaz, de CASIAC, ha valorado especialmente la sensibilidad demostrada por la organización y el Ayuntamiento, destacando que esta primera edición supone un importante paso adelante para incorporar criterios de accesibilidad e inclusión dentro de la programación cultural de la ciudad. También ha subrayado que la experiencia permitirá seguir mejorando futuras ediciones con el objetivo de convertir a «Indiant» en un referente dentro de este ámbito.

El festival contará además con servicio de barra y todos los recursos habituales de las habituales citas musicales celebradas en la plaza de Santa María, aprovechando la infraestructura prevista para los eventos culturales del verano antequerano como es el Antequera Blues Festival.