B’26 vuelve este sábado: ocho noches de música y animación recorrerán los barrios y pedanías de Antequera hasta septiembre

El Ayuntamiento de Antequera pone en marcha este sábado 6 de junio una nueva edición del programa Barrios B’26, que llevará actividades de ocio, música y convivencia a seis barrios y tres pedanías del municipio hasta el 19 de septiembre de 2026. La iniciativa fue presentada por el teniente de alcalde de Bienestar Social, Francisco Alberto Arana Escalante.

El programa arranca el 6 de junio en la barriada García Prieto con el Grupo Flamenco Artres y el DJ Ángel Moreno. El 20 de junio habrá dos citas simultáneas: el barrio de San Juan recibe al mismo DJ, mientras Bobadilla Estación acoge a Julio Orellana en la plaza de España. El 27 de junio le toca el turno a Cartaojal, con Felipe Rubio Music Show en el parque María Auxiliadora.

En julio, el calendario continúa el día 3 en el barrio de Veracruz con Julio Orellana en la placita del Callejón de Esparteros; el 10, Los Pacos actúan en la plaza de Santiago del barrio de Los Remedios; y el 26, Julio Orellana cierra el bloque estival en la Colonia de Santa Ana. Todas las actuaciones musicales comienzan a las 22:00 horas.

Ya en septiembre, el 18 el barrio de San Miguel recibe a Pablo Dmagic, ilusionista con premios en programas televisivos de talento, en la plazuela del Espíritu Santo a las 19:00 horas. La edición cierra el 19 de septiembre con la Verbena del Vecino.

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Las asociaciones de vecinos de cada zona colaboran en la organización, y el programa tiene especial vocación de acercar el ocio a personas mayores con dificultades de desplazamiento.