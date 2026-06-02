Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Agresión sexual a niña en MarbellaProhiben barbacoas y quemasSorteo de entradas Málaga CFTres detenidos en Las CastañetasUn jubilado de Malaga contra el recorte en pensionesAlerta amarilla en MálagaApertura de Costco en MálagaIbon Navarro deja el Unicaja
instagramlinkedin

Playas

Fuengirola inicia el servicio de salvamento y socorrismo

El operativo, que se prolongará hasta el 30 de septiembre, cuenta con más de 56 efectivos diarios y cubre todas las playas del municipio

El servicio de Salvamento y Socorrismo fuengirola inicia su actividad diaria.

El servicio de Salvamento y Socorrismo fuengirola inicia su actividad diaria. / l.o.

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
Alejandro González

Alejandro González

Málaga

El Ayuntamiento de Fuengirola ha activado este lunes el servicio ininterrumpido de salvamento y socorrismo en las playas del municipio hasta el 30 de septiembre.

El operativo estará conformado por más de 56 efectivos diarios, entre sanitarios, patrones de embarcaciones, coordinadores y socorristas, que también operarán en las propias parcelas destinadas a personas con movilidad reducida.

El pasado año, esta misma prestación, fue distinguida por ADEAC como el mejor servicio de salvamento y socorrismo del país con motivo de la concesión de las Banderas Azules.

Noticias relacionadas

El Ayuntamiento de Fuengirola también dispone de parcelas accesibles para personas con movilidad reducida en el 100% de sus playas, donde las personas con movilidad reducida están asistidas por socorristas que les facilitan el baño. Basta con reservar el espacio en el teléfono 691 10 29 85.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents