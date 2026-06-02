Sucesos
La Guardia Civil evita que un ejemplar de cabra montés muera ahogado en una balsa de riego de Cártama
Un aviso ciudadano permitió la rápida actuación del Seprona, cuyos agentes comprobaron que el animal se encontraba al límite
La Guardia Civil ha rescatado en el municipio malagueño de Cártama un ejemplar de cabra montés que había quedado atrapado en una balsa de riego. Según ha informado este martes la Comandancia de Málaga, un aviso ciudadano alertó de la presencia del animal en una infraestructura hídrica de gran tamaño de la que no podía salir por sí mismo.
Hasta allí se desplazaron varios efectivos del Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona), quienes comprobaron que la balsa tenía unas paredes verticales de unos tres metros de altura que se había convertido en una trampa para el animal, que presentaba síntomas de agotamiento por los esfuerzos que durante tantas horas había realizado para intentar salir.
Sujeción segura
"Existía riesgo de muerte por ahogamiento debido a la fatiga extrema", han apuntado antes de añadir que la urgencia de la situación llevó a los agentes a actuar de manera inmediata. "Se introdueron en la balsa y mediante maniobras de sujeción seguras lograron estabilizar a la cabra y extraerla del agua con éxito", han indicado.
Una vez a salvo, los guardias comprobaron que, más allá de la hipotermia y el agotamiento físico, el animal no presentaba lesiones de gravedad. Tras un periodo de observación en el que se verificó la recuperación de su movilidad y constantes vitales, la cabra montés fue reintroducida en su hábitat natural en la zona.
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