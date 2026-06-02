Turismo
Málaga celebra las Jornadas Internacionales de Arqueología con visitas gratuitas: fechas, municipios y plazas disponibles
Cuevas prehistóricas, dólmenes, villas romanas, castillos y museos forman parte del programa, con actividades del 12 al 14 de junio en 13 municipios
La provincia de Málaga volverá a mirar a su pasado más remoto con un amplio programa de visitas arqueológicas, recorridos guiados, talleres y conferencias repartidos por 13 municipios. Las Jornadas Internacionales de Arqueología se celebrarán entre el 12 y el 14 de junio de 2026 con propuestas en cuevas prehistóricas, yacimientos romanos, espacios megalíticos, castillos, museos y centros de interpretación.
El programa combina actividades para público general, familias, escolares y niños, con una clara vocación divulgativa. La mayoría de las citas requieren reserva previa y cuentan con aforo limitado, por lo que conviene inscribirse con antelación a través de los correos y plataformas habilitados en cada municipio.
Cuevas prehistóricas y arte rupestre en la provincia de Málaga
Uno de los grandes atractivos de estas jornadas estará en las cuevas y enclaves rupestres de la provincia. En Benaoján, la Cueva de la Pileta ofrecerá el 12 de junio una visita guiada por su contenido gráfico rupestre, considerado una de las grandes referencias del arte paleolítico europeo. La actividad está dirigida a público general a partir de 10 años, sin dificultades de movilidad, con un aforo de 15 plazas y uso obligatorio de calzado de campo o deportivo.
En Ardales, el programa incluye dos propuestas. El 12 de junio se visitará el Centro de Interpretación de la Prehistoria y la Cueva de Ardales, con un recorrido guiado por el yacimiento arqueológico y rupestre. El 14 de junio habrá además un itinerario por la Peña de Ardales, centrado en sus orígenes prehistóricos y su relación con las necrópolis del entorno, incluidos los hipogeos de Las Aguilillas, en Campillos.
También destaca Nerja, donde el 12 de junio se ha programado una visita guiada a la Cueva de Nerja para conocer las novedades en investigación arqueológica y conservación. El recorrido permitirá acceder a zonas arqueológicas de las Galerías Bajas que no están abiertas habitualmente. Al día siguiente, el Museo de Nerja acogerá una visita guiada a piezas procedentes de la cavidad y un taller infantil de arqueología experimental sobre cerámica andalusí y técnicas decorativas.
En Rincón de la Victoria, las jornadas se adentran en el complejo de cavidades del Cantal. El 12 de junio habrá dos pases para visitar la Cueva de la Victoria y la Cueva del Higuerón, con explicación científica de las investigaciones en curso. El 13 de junio será el turno de la Cueva del Tesoro, con una visita arqueológica centrada en la Prehistoria, los nuevos hallazgos rupestres y los muestreos realizados durante 2025 y 2026.
Dólmenes, villas romanas y ciudades antiguas
Antequera contará con dos actividades de peso. El 12 de junio, en horario nocturno, se podrá visitar la villa romana de La Estación, una residencia de lujo donde se conservan distintas estancias y mosaicos. El 14 de junio, el Conjunto Arqueológico Dólmenes de Antequera, declarado Patrimonio Mundial por la Unesco, ofrecerá una visita teatralizada centrada en personajes andaluces relevantes en la historia del enclave.
En Estepona, el programa incluye una visita arqueológica por el casco histórico el 13 de junio, con paradas en el Castillo de San Luis y la torre romana de calle Villa. Un día después, el 14 de junio, se visitarán los Dólmenes de Corominas, cinco monumentos megalíticos de la Edad del Bronce trasladados a su actual centro de interpretación.
La huella romana también estará presente en Fuengirola, con una visita guiada a la ciudad romana de Suel el 13 de junio. El recorrido estará acompañado por técnicos vinculados al proyecto de investigación y difusión cultural del yacimiento.
En Cártama, la visita se centrará el 13 de junio en el Parque Arqueológico y la Colección Museográfica, con un recorrido por el yacimiento excavado en la plaza donde se encontraba el antiguo Ayuntamiento. La actividad está dirigida a público general, con aforo limitado a 25 plazas.
Castillos, museos y patrimonio urbano
Las jornadas también servirán para redescubrir el patrimonio histórico de varios municipios malagueños. En Álora, el 13 de junio se realizará una visita al Castillo de las Torres y su entorno urbano, con recorrido por los recintos amurallados, el arco monumental, el alcázar cuadrangular de época emiral y el Museo Municipal de Álora “Rafael Lería”.
En Teba, el programa reúne tres actividades. El 13 de junio habrá una visita al espacio megalítico de La Lentejuela, donde se excava un gran dolmen construido durante el Neolítico y utilizado hasta la Edad del Bronce. Esa misma tarde se visitará el Museo Histórico Municipal de Teba, que conserva piezas procedentes de yacimientos como la Cueva de las Palomas, el Cerro de los Castillejos o el Cortijo de Nina. El 14 de junio se ha previsto una visita guiada al Castillo de la Estrella, centrada en los sondeos arqueológicos del alcázar castellano, la iglesia y la zona urbana contigua.
En Vélez-Málaga, las actividades se celebrarán el 12 de junio. Por la mañana se visitará el Museo de Vélez-Málaga, MUVEL, ubicado en el antiguo Hospital San Juan de Dios, con una colección que recorre la historia de la Axarquía desde la Prehistoria hasta la Edad Moderna. Después se realizará una visita guiada a la Alcazaba de Vélez-Málaga, fortaleza vinculada al origen histórico de la ciudad.
Actividades familiares, escolares e infantiles
El programa reserva varias propuestas para familias y menores. En Benalmádena, el 13 de junio, el Centro de Historia acogerá la recreación histórica teatral ‘Sombras de Benalmádena: dos gemelos y un destino’, una actividad con humor, participación familiar y rigor arqueológico, inspirada en la comedia plautina. Habrá dos pases, a las 11:30 y a las 12:30 horas.
En Málaga capital, el Museo de la Aduana celebrará el 13 de junio el taller infantil Arqueódromo, dirigido a niños de 6 a 12 años acompañados por un adulto. Además, el Teatro Romano de Málaga ofrecerá el 12 de junio una visita guiada para escolares de Primaria, con una actividad teatralizada protagonizada por Flavia, una romana del siglo I.
Málaga capital: conferencias, Teatro Romano y Museo Thyssen
Málaga capital concentrará varias citas. El 12 de junio, el Museo de Málaga acogerá un ciclo de conferencias de 16:00 a 20:00 horas con ponencias sobre la necrópolis romana de calle Hilera, la ciudad romana de Suel, la Málaga neandertal y los restos romanos en la Iglesia del Sagrario. La entrada será libre hasta completar aforo.
Ese mismo día habrá una visita guiada general al Teatro Romano de Málaga a las 18:00 horas, dirigida a público a partir de 12 años. El 13 de junio, el Museo Carmen Thyssen Málaga abrirá su yacimiento del Palacio de Villalón, un espacio arqueológico subterráneo donde se conserva, entre otros restos, una gran domus romana con una fuente monumental decorada.
Cómo reservar plaza en las visitas arqueológicas
La mayor parte de las actividades requiere inscripción previa. En muchos casos, las reservas se realizan a través del correo patrimoniovivomalaga@gmail.com, aunque algunos municipios cuentan con canales propios: Álora a través de museo@alora.es, Benalmádena mediante centrodelahistoria@benalmadena.es, Nerja en dir@museodenerja.es, Rincón de la Victoria para Villa Antiopa en villaantiopa@rincondelavictoria.es, Teba en castillo@teba.es o museo@teba.es, y Vélez-Málaga en mvvel@velezmalaga.es.
Los aforos oscilan, según la actividad, entre 10 y 30 plazas, y algunas visitas a cuevas y espacios naturales exigen calzado deportivo o de montaña, buena condición física o edades mínimas de participación. En el caso de la visita teatralizada a los Dólmenes de Antequera, la reserva se realiza a través de la plataforma ARES de la Junta de Andalucía.
Municipios participantes en las Jornadas Internacionales de Arqueología
Las actividades se repartirán por Álora, Antequera, Ardales, Benalmádena, Benaoján, Cártama, Estepona, Fuengirola, Málaga, Nerja, Rincón de la Victoria, Teba y Vélez-Málaga. El programa convierte a la provincia en un gran mapa arqueológico abierto al público durante tres días, con propuestas que abarcan desde la Prehistoria hasta la Edad Moderna.
Qué visitar en la provincia de Málaga
ÁLORA
Visita al Castillo de las Torres y su entorno urbano
Recorrido por los recintos amurallados, el arco monumental, el alcázar cuadrangular de época emiral y el entorno urbano conservado junto a la fortaleza. Incluye visita al Museo de Álora.
Fecha: 13 de junio de 2026, a las 10:30 horas.
Punto de encuentro: Museo Municipal de Álora “Rafael Lería”, junto a la Iglesia de la Encarnación.
Público: general, menores acompañados.
Aforo: 25 plazas.
Inscripción: museo@alora.es.
ANTEQUERA
Visita a la villa romana de La Estación
Visita arqueológica guiada a una villa romana de lujo, con recorrido por sus estancias y mosaicos.
Fecha: 12 de junio de 2026, a las 22:00 horas.
Punto de encuentro: carretera de Córdoba A-7281, confluencia con la circunvalación norte de Antequera A-7282.
Público: general, en horario nocturno.
Aforo: 30 plazas.
Inscripción: patrimoniovivomalaga@gmail.com.
Visita teatralizada al Conjunto Arqueológico Dólmenes de Antequera
Actividad especial en el enclave declarado Patrimonio Mundial por la Unesco, centrada en personajes andaluces relevantes en la historia del conjunto arqueológico.
Fecha: 14 de junio de 2026, de 11:00 a 13:00 horas.
Lugar: carretera de Málaga, 5.
Público: general, menores acompañados.
Aforo: 30 plazas.
Inscripción: plataforma ARES de la Junta de Andalucía.
ARDALES
Visita al Centro de Interpretación y Cueva de Ardales
Recorrido cultural guiado por el Centro de Interpretación de la Prehistoria y por el yacimiento arqueológico y rupestre de la Cueva de Ardales.
Fecha: 12 de junio de 2026, a las 16:00 horas.
Punto de encuentro: avenida de Málaga, 1.
Público: general a partir de 8 años.
Aforo: 15 plazas.
Requisitos: calzado de campo o deportivo de montaña y buena condición física.
Inscripción: patrimoniovivomalaga@gmail.com.
Recorrido guiado por la Peña de Ardales
Itinerario sobre los orígenes prehistóricos de la Peña de Ardales y su relación con las necrópolis del entorno, incluidos los hipogeos de Las Aguilillas, en Campillos.
Fecha: 14 de junio de 2026, a las 10:30 horas.
Punto de encuentro: Centro de la Prehistoria, avenida de Málaga, 1.
Público: general a partir de 10 años.
Aforo: 15 plazas.
Inscripción: patrimoniovivomalaga@gmail.com.
BENALMÁDENA
Recreación histórica teatral ‘Sombras de Benalmádena: dos gemelos y un destino’
Actividad teatralizada con humor, rigor arqueológico y participación familiar, inspirada en la comedia plautina.
Fecha: 13 de junio de 2026, con dos pases a las 11:30 y 12:30 horas.
Lugar: Centro de Historia de Benalmádena, avenida Federico García Lorca, 1.
Público: familias con menores a partir de 6 años.
Aforo: 30 plazas.
Inscripción: centrodelahistoria@benalmadena.es.
BENAOJÁN
Visita guiada a la Cueva de la Pileta
Recorrido por el contenido gráfico rupestre de una de las grandes joyas del arte paleolítico europeo, descubierta en 1905 y estudiada posteriormente por Breuil y Obermaier.
Fecha: 12 de junio de 2026, a las 10:30 horas.
Punto de encuentro: caseta de entrada a la cavidad, 15 minutos antes.
Público: general a partir de 10 años, sin dificultades de movilidad.
Aforo: 15 plazas.
Requisitos: calzado de campo o deportivo.
Inscripción: patrimoniovivomalaga@gmail.com.
CÁRTAMA
Visita guiada al Parque Arqueológico y Colección Museográfica de Cártama
Visita al yacimiento excavado en la plaza donde se encontraba el antiguo Ayuntamiento, con explicación técnica a cargo de Francisco Melero.
Fecha: 13 de junio de 2026, a las 10:00 horas.
Público: general, menores acompañados.
Aforo: 25 plazas.
Requisitos: calzado, gorra y ropa adecuada.
Inscripción: patrimoniovivomalaga@gmail.com.
ESTEPONA
Arqueología en el casco histórico
Visita arqueológica guiada por el casco histórico de Estepona, con parada en el Castillo de San Luis y la torre romana de calle Villa.
Fecha: 13 de junio de 2026, a las 10:00 horas.
Punto de encuentro: plaza de Blas Infante.
Público: general, menores acompañados.
Aforo: 25 plazas.
Inscripción: patrimoniovivomalaga@gmail.com.
Visita guiada a los Dólmenes de Corominas
Recorrido por el centro de interpretación donde se conservan cinco monumentos megalíticos de la Edad del Bronce trasladados desde su ubicación original.
Fecha: 14 de junio de 2026, a las 11:00 horas.
Punto de encuentro: Parque Municipal Los Pedregales.
Público: general, menores acompañados.
Aforo: 25 plazas.
Inscripción: patrimoniovivomalaga@gmail.com.
FUENGIROLA
Visita guiada a la ciudad romana de Suel
Recorrido por los restos arqueológicos de la ciudad romana de Suel, actualmente vinculados a un proyecto de investigación y difusión cultural.
Fecha: 13 de junio de 2026, a las 11:00 horas.
Punto de encuentro: entrada por calle Tartesios.
Público: general, menores acompañados.
Aforo: 30 plazas.
Inscripción: patrimoniovivomalaga@gmail.com.
MÁLAGA
Ciclo de conferencias en el Museo de Málaga
Programa de cuatro ponencias sobre la necrópolis romana de calle Hilera, la ciudad romana de Suel, la Málaga neandertal y los restos romanos en la Iglesia del Sagrario.
Fecha: 12 de junio de 2026, de 16:00 a 20:00 horas.
Lugar: salón de actos del Museo de Málaga.
Público: adulto.
Aforo: entrada libre hasta completar aforo.
Información: bienesculturales.dpma.ccul@juntadeandalucia.es.
Taller infantil Arqueódromo
Actividad en el Museo de la Aduana para acercar a los niños conocimientos básicos sobre la arqueología.
Fecha: 13 de junio de 2026, a las 11:30 horas.
Lugar: Museo de la Aduana.
Público: infantil, de 6 a 12 años, siempre acompañado por un adulto.
Aforo: 20 plazas.
Inscripción: patrimoniovivomalaga@gmail.com.
Visita guiada al Teatro Romano para escolares
Actividad dirigida a alumnos de Primaria, con una visita guiada teatralizada por el Teatro Romano de Málaga.
Fecha: 12 de junio de 2026, a las 10:30 horas.
Lugar: Teatro Romano de Málaga, calle Alcazabilla, s/n.
Público: escolar, alumnos de Primaria acompañados por adultos.
Aforo: 30 plazas.
Duración: una hora aproximadamente.
Inscripción: patrimoniovivomalaga@gmail.com.
Visita guiada al Teatro Romano de Málaga
Recorrido por el enclave arqueológico.
Fecha: 12 de junio de 2026, a las 18:00 horas.
Lugar: Teatro Romano de Málaga.
Público: general a partir de 12 años.
Aforo: 25 plazas.
Duración: una hora aproximadamente.
Inscripción: patrimoniovivomalaga@gmail.com.
Visita guiada por el Museo Thyssen Málaga
Recorrido por el yacimiento del Palacio de Villalón, espacio arqueológico subterráneo que conserva, entre otros restos, una domus romana con fuente monumental decorada.
Fecha: 13 de junio de 2026, a las 16:00 horas.
Lugar: Museo Thyssen Málaga.
Público: general, menores acompañados.
Aforo: 20 plazas.
Inscripción: patrimoniovivomalaga@gmail.com.
NERJA
Visita guiada a la Cueva de Nerja
Recorrido por las novedades de investigación y conservación de la cavidad, con acceso a zonas arqueológicas de las Galerías Bajas no abiertas habitualmente.
Fecha: 12 de junio de 2026, a las 16:00 horas.
Público: general a partir de 8 años.
Aforo: 30 plazas.
Requisitos: calzado de campo o deportivo de montaña.
Inscripción: patrimoniovivomalaga@gmail.com.
Visita guiada al Museo de Nerja
Visita a piezas procedentes de las excavaciones de la Cueva de Nerja, con arte mueble, vajilla neolítica y restos humanos epipaleolíticos.
Fecha: 13 de junio de 2026, a las 11:00 horas.
Público: general, menores acompañados.
Aforo: 30 plazas.
Inscripción: dir@museodenerja.es.
Taller en el Museo de Nerja
Taller experimental de arqueología para niños sobre cerámica andalusí, azulejos artísticos y técnicas decorativas.
Fecha: 13 de junio de 2026, a las 12:00 horas.
Público: infantil, de 8 a 12 años.
Aforo: 20 plazas.
Inscripción: dir@museodenerja.es.
RINCÓN DE LA VICTORIA
Visita guiada a la Cueva de la Victoria y Cueva del Higuerón
Recorrido científico por las cuevas prehistóricas del Cantal y sus galerías no turísticas, con explicación de las investigaciones en curso.
Fecha: 12 de junio de 2026, con dos pases a las 10:00 y 12:00 horas.
Público: general, de 10 a 70 años.
Aforo: 10 plazas por pase.
Requisitos: calzado de campo o deportivo de montaña y buena condición física.
Inscripción: patrimoniovivomalaga@gmail.com.
Visita guiada a la Cueva del Tesoro
Visita arqueológica sobre la Prehistoria de la Cueva del Tesoro, con explicación de nuevos hallazgos rupestres y muestreos realizados durante 2025 y 2026.
Fecha: 13 de junio de 2026, a las 10:00 horas.
Punto de encuentro: edificio de la Cueva del Tesoro.
Público: general a partir de 10 años.
Aforo: 15 plazas.
Requisitos: calzado deportivo.
Inscripción: patrimoniovivomalaga@gmail.com.
Visita guiada al yacimiento arqueológico Villa Antiopa
Recorrido por el yacimiento arqueológico musealizado.
Fecha: 14 de junio de 2026, a las 11:00 horas.
Público: general a partir de 10 años.
Aforo: 15 plazas.
Requisitos: calzado deportivo.
Inscripción: villaantiopa@rincondelavictoria.es.
TEBA
Visita guiada al Castillo de la Estrella
Visita cultural a los sondeos arqueológicos realizados en la zona del alcázar castellano, la iglesia y el área urbana contigua.
Fecha: 14 de junio de 2026, a las 11:00 horas.
Lugar: Cerro del Castillo.
Público: general, menores acompañados.
Aforo: 25 plazas.
Inscripción: castillo@teba.es.
Visita guiada al espacio megalítico de La Lentejuela
Recorrido por los sepulcros megalíticos de La Lentejuela, donde se excava un gran dolmen construido durante el Neolítico y usado hasta la Edad del Bronce.
Fecha: 13 de junio de 2026, a las 11:00 horas.
Público: general, menores acompañados.
Aforo: 25 plazas.
Requisitos: vehículo propio para el desplazamiento entre el casco urbano y la necrópolis.
Inscripción: museo@teba.es.
Visita guiada al Museo de Teba
Recorrido por el Museo Histórico Municipal, con piezas de yacimientos como la Cueva de las Palomas, Cerro de los Castillejos o Cortijo de Nina.
Fecha: 13 de junio de 2026, a las 16:00 horas.
Lugar: edificio del Ayuntamiento de Teba.
Público: general.
Aforo: 25 plazas.
Inscripción: museo@teba.es.
VÉLEZ-MÁLAGA
Visita guiada al Museo de Vélez-Málaga, MUVEL
Recorrido por la colección del museo, ubicado en el antiguo Hospital San Juan de Dios, con fondos sobre la historia de la Axarquía desde la Prehistoria hasta la Edad Moderna.
Fecha: 12 de junio de 2026, a las 10:00 horas.
Lugar: calle Fortaleza Alta, s/n.
Público: infantil, de 7 a 11 años.
Aforo: 25 plazas.
Inscripción: mvvel@velezmalaga.es.
Visita a la Alcazaba de Vélez-Málaga
Visita cultural guiada a la fortaleza de la Alcazaba, origen de la ciudad desde época prehistórica.
Fecha: 12 de junio de 2026, a las 12:00 horas.
Público: general, menores acompañados.
Aforo: 30 plazas.
Inscripción: mvvel@velezmalaga.es.
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