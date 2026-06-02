Málaga celebra las Jornadas Internacionales de Arqueología con visitas gratuitas: fechas, municipios y plazas disponibles

La provincia de Málaga volverá a mirar a su pasado más remoto con un amplio programa de visitas arqueológicas, recorridos guiados, talleres y conferencias repartidos por 13 municipios. Las Jornadas Internacionales de Arqueología se celebrarán entre el 12 y el 14 de junio de 2026 con propuestas en cuevas prehistóricas, yacimientos romanos, espacios megalíticos, castillos, museos y centros de interpretación.

El programa combina actividades para público general, familias, escolares y niños, con una clara vocación divulgativa. La mayoría de las citas requieren reserva previa y cuentan con aforo limitado, por lo que conviene inscribirse con antelación a través de los correos y plataformas habilitados en cada municipio.

Pinturas rupestres en la Cueva de la Victoria, en Rincón de la Victoria. / L.O.

Cuevas prehistóricas y arte rupestre en la provincia de Málaga

Uno de los grandes atractivos de estas jornadas estará en las cuevas y enclaves rupestres de la provincia. En Benaoján, la Cueva de la Pileta ofrecerá el 12 de junio una visita guiada por su contenido gráfico rupestre, considerado una de las grandes referencias del arte paleolítico europeo. La actividad está dirigida a público general a partir de 10 años, sin dificultades de movilidad, con un aforo de 15 plazas y uso obligatorio de calzado de campo o deportivo.

En Ardales, el programa incluye dos propuestas. El 12 de junio se visitará el Centro de Interpretación de la Prehistoria y la Cueva de Ardales, con un recorrido guiado por el yacimiento arqueológico y rupestre. El 14 de junio habrá además un itinerario por la Peña de Ardales, centrado en sus orígenes prehistóricos y su relación con las necrópolis del entorno, incluidos los hipogeos de Las Aguilillas, en Campillos.

También destaca Nerja, donde el 12 de junio se ha programado una visita guiada a la Cueva de Nerja para conocer las novedades en investigación arqueológica y conservación. El recorrido permitirá acceder a zonas arqueológicas de las Galerías Bajas que no están abiertas habitualmente. Al día siguiente, el Museo de Nerja acogerá una visita guiada a piezas procedentes de la cavidad y un taller infantil de arqueología experimental sobre cerámica andalusí y técnicas decorativas.

En Rincón de la Victoria, las jornadas se adentran en el complejo de cavidades del Cantal. El 12 de junio habrá dos pases para visitar la Cueva de la Victoria y la Cueva del Higuerón, con explicación científica de las investigaciones en curso. El 13 de junio será el turno de la Cueva del Tesoro, con una visita arqueológica centrada en la Prehistoria, los nuevos hallazgos rupestres y los muestreos realizados durante 2025 y 2026.

Villa Antiopa, en Torre de Benagalbón, en Málaga / Ayuntamiento de Rincón de la Victoria

Dólmenes, villas romanas y ciudades antiguas

Antequera contará con dos actividades de peso. El 12 de junio, en horario nocturno, se podrá visitar la villa romana de La Estación, una residencia de lujo donde se conservan distintas estancias y mosaicos. El 14 de junio, el Conjunto Arqueológico Dólmenes de Antequera, declarado Patrimonio Mundial por la Unesco, ofrecerá una visita teatralizada centrada en personajes andaluces relevantes en la historia del enclave.

En Estepona, el programa incluye una visita arqueológica por el casco histórico el 13 de junio, con paradas en el Castillo de San Luis y la torre romana de calle Villa. Un día después, el 14 de junio, se visitarán los Dólmenes de Corominas, cinco monumentos megalíticos de la Edad del Bronce trasladados a su actual centro de interpretación.

La huella romana también estará presente en Fuengirola, con una visita guiada a la ciudad romana de Suel el 13 de junio. El recorrido estará acompañado por técnicos vinculados al proyecto de investigación y difusión cultural del yacimiento.

En Cártama, la visita se centrará el 13 de junio en el Parque Arqueológico y la Colección Museográfica, con un recorrido por el yacimiento excavado en la plaza donde se encontraba el antiguo Ayuntamiento. La actividad está dirigida a público general, con aforo limitado a 25 plazas.

Esculturas en el Museo Histórico de Teba. / L.O.

Castillos, museos y patrimonio urbano

Las jornadas también servirán para redescubrir el patrimonio histórico de varios municipios malagueños. En Álora, el 13 de junio se realizará una visita al Castillo de las Torres y su entorno urbano, con recorrido por los recintos amurallados, el arco monumental, el alcázar cuadrangular de época emiral y el Museo Municipal de Álora “Rafael Lería”.

En Teba, el programa reúne tres actividades. El 13 de junio habrá una visita al espacio megalítico de La Lentejuela, donde se excava un gran dolmen construido durante el Neolítico y utilizado hasta la Edad del Bronce. Esa misma tarde se visitará el Museo Histórico Municipal de Teba, que conserva piezas procedentes de yacimientos como la Cueva de las Palomas, el Cerro de los Castillejos o el Cortijo de Nina. El 14 de junio se ha previsto una visita guiada al Castillo de la Estrella, centrada en los sondeos arqueológicos del alcázar castellano, la iglesia y la zona urbana contigua.

En Vélez-Málaga, las actividades se celebrarán el 12 de junio. Por la mañana se visitará el Museo de Vélez-Málaga, MUVEL, ubicado en el antiguo Hospital San Juan de Dios, con una colección que recorre la historia de la Axarquía desde la Prehistoria hasta la Edad Moderna. Después se realizará una visita guiada a la Alcazaba de Vélez-Málaga, fortaleza vinculada al origen histórico de la ciudad.

Actividades familiares, escolares e infantiles

El programa reserva varias propuestas para familias y menores. En Benalmádena, el 13 de junio, el Centro de Historia acogerá la recreación histórica teatral ‘Sombras de Benalmádena: dos gemelos y un destino’, una actividad con humor, participación familiar y rigor arqueológico, inspirada en la comedia plautina. Habrá dos pases, a las 11:30 y a las 12:30 horas.

En Málaga capital, el Museo de la Aduana celebrará el 13 de junio el taller infantil Arqueódromo, dirigido a niños de 6 a 12 años acompañados por un adulto. Además, el Teatro Romano de Málaga ofrecerá el 12 de junio una visita guiada para escolares de Primaria, con una actividad teatralizada protagonizada por Flavia, una romana del siglo I.

Una de las tumbas encontradas en la calle Hilera. / L. O.

Málaga capital: conferencias, Teatro Romano y Museo Thyssen

Málaga capital concentrará varias citas. El 12 de junio, el Museo de Málaga acogerá un ciclo de conferencias de 16:00 a 20:00 horas con ponencias sobre la necrópolis romana de calle Hilera, la ciudad romana de Suel, la Málaga neandertal y los restos romanos en la Iglesia del Sagrario. La entrada será libre hasta completar aforo.

Ese mismo día habrá una visita guiada general al Teatro Romano de Málaga a las 18:00 horas, dirigida a público a partir de 12 años. El 13 de junio, el Museo Carmen Thyssen Málaga abrirá su yacimiento del Palacio de Villalón, un espacio arqueológico subterráneo donde se conserva, entre otros restos, una gran domus romana con una fuente monumental decorada.

Cómo reservar plaza en las visitas arqueológicas

La mayor parte de las actividades requiere inscripción previa. En muchos casos, las reservas se realizan a través del correo patrimoniovivomalaga@gmail.com, aunque algunos municipios cuentan con canales propios: Álora a través de museo@alora.es, Benalmádena mediante centrodelahistoria@benalmadena.es, Nerja en dir@museodenerja.es, Rincón de la Victoria para Villa Antiopa en villaantiopa@rincondelavictoria.es, Teba en castillo@teba.es o museo@teba.es, y Vélez-Málaga en mvvel@velezmalaga.es.

Los aforos oscilan, según la actividad, entre 10 y 30 plazas, y algunas visitas a cuevas y espacios naturales exigen calzado deportivo o de montaña, buena condición física o edades mínimas de participación. En el caso de la visita teatralizada a los Dólmenes de Antequera, la reserva se realiza a través de la plataforma ARES de la Junta de Andalucía.

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Municipios participantes en las Jornadas Internacionales de Arqueología

Las actividades se repartirán por Álora, Antequera, Ardales, Benalmádena, Benaoján, Cártama, Estepona, Fuengirola, Málaga, Nerja, Rincón de la Victoria, Teba y Vélez-Málaga. El programa convierte a la provincia en un gran mapa arqueológico abierto al público durante tres días, con propuestas que abarcan desde la Prehistoria hasta la Edad Moderna.