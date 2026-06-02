La Junta de Andalucía insta a los ayuntamientos malagueños con cortes de agua que pidan el trasvase de Iznájar

La delegada del Gobierno andaluz en Málaga, Patricia Navarro, ha reiterado este lunes la necesidad de mejorar el abastecimiento y el aprovechamiento de los recursos hídricos en la comarca malagueña de Antequera, donde varios municipios ya han anunciado restricciones de agua, y ha instado a los ayuntamientos a sumarse a la reivindicación del trasvase de Iznájar (Córdoba) que la Junta de Andalucía lleva pidiendo desde 2019.

"Es el Gobierno de España el que debe otorgar la autorización que permita el trasvase desde el pantano de Iznájar, en Córdoba, a varios municipios de la comarca de Antequera", ha apuntado Navarro.

Navarro ha recordado que ha habido "dos años muy positivos desde el punto de las precipitaciones, pero venimos de una larga sequía que ha tenido un impacto muy negativo en las masas de agua subterráneas; y eso hace que municipios, como Fuente de Piedra, Humilladero, Mollina y Alameda, se vean abocados, un año más, a sufrir cortes del suministro por la mala calidad del agua".

El trasvase de agua, pendiente de una firma

La delegada del Gobierno andaluz ha afirmado que "estamos a falta de lo mismo que hace siete años, y es la firma por parte del Consejo de Ministros de esa autorización de 4,9 hectómetros cúbicos para traer agua a los municipios más afectados de la provincia". Para Narravo, la solución definitiva pasa, "por las conexiones del pantano de Iznájar con este territorio".

Pantano de iznájar. | L.O. / l.o. sevilla

Un pantano al 88% de su capacidad

Actualmente, el pantano de Iznájar se encuentra al 88% de su capacidad, por lo que, ha dicho, "hay agua y volvemos a pedir el compromiso del Estado, porque en época de sequía entendemos las reticencias, pero ahora no. Ahora hay agua y, sin embargo, tenemos municipios en la provincia de Málaga que se tienen que ver abocados a nuevos cortes de suministro".

Navarro ha indicado, además, que el trasvase beneficiaría a varias localidades, de forma directa y a través de los propios acuíferos, ya que la actuación prevista y demandada por el Gobierno andaluz beneficiaría a los municipios de Alameda, Cuevas de San Marcos, Villanueva de Tapia, Antequera, Archidona, Fuente de Piedra, Humilladero, Mollina, Villanueva del Rosario y Villanueva del Trabuco.

50 millones de euros presupuestados por la Junta

La delegada de la Junta, quien ha realizado estas declaraciones en su visita al Ayuntamiento de Villanueva del Trabuco, ha afirmado que hay comprometidos 50 millones de euros para la ejecución de las obras necesarias de dicha infraestructura de abastecimiento en alta desde Iznájar hasta los municipios de la zona norte de esta comarca.

Navarro se ha reunido este lunes con el nuevo alcalde de Villanueva del Trabuco, Alejandro Pascual (PP), y con su equipo de gobierno, que ha sustituido al saliente, fruto del acuerdo de gobierno suscrito hace tres años entre el PSOE y el PP, "que se ha materializado desde la más absoluta normalidad democrática y lealtad, por lo que quiero expresar mi gratitud y reconocimiento".

La delegada del Gobierno andaluz ha realizado esta visita institucional a pocos días de la toma de posesión del nuevo regidor, "pues quería ponerme a su disposición, como hice en su día con el anterior alcalde".

Más de cinco millones de inversión

En la reunión se han abordado todos los proyectos en marcha y pendientes de la administración autonómica con el municipio, pero también se ha hecho balance del esfuerzo del Gobierno andaluz por invertir y ayudar a los municipios del interior en su desarrollo, con el objetivo de fijar población y contribuir a su crecimiento.

Desde 2019 la Junta de Andalucía ha destinado más de cinco millones de euros a la mejora de infraestructuras municipales, educativas y sanitarias, así como planes de empleo y formación y la mejora de las carreteras.

Navarro también ha destacado la construcción del almacén logístico de la empresa 'Agua Mineral San Benedetto', "cuya primera piedra colocamos el pasado mes de noviembre, y que vendrá a generar empleo y convertir a este municipio en un importante nodo logístico para esta empresa, por su ubicación estratégica".

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La delegada del Gobierno andaluz ha concluido subrayando el trabajo diario "por mejorar la calidad de vida de los vecinos de Villanueva del Trabuco y de toda la provincia, y nuestro compromiso con el Ayuntamiento es que podamos estar al quite de las necesidades que tengan, porque, por encima de cualquier sigla, nos sumamos al objetivo del interés general y a ese objetivo común de fijar población y dar la batalla frente al reto demográfico, fortaleciendo los servicios públicos esenciales, sanitarios, educativos y las comunicaciones".