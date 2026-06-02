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Piden paralizar el precinto de seis viviendas portátiles en Casabermeja

La asociación de consumidores Facua solicitará a la Junta la suspensión del precinto de seis viviendas portátiles ante el supuesto fraude en contratos de alquiler

Vista de Casabermeja.

Vista de Casabermeja. / L. O.

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EFE

Málaga

La asociación de consumidores Facua pedirá esta semana a la Junta que paralice el precinto de las seis viviendas portátiles de otras tantas familias afectadas por un supuesto fraude en un contrato de alquiler que están ubicadas en una finca de Casabermeja donde se han detectado irregularidades urbanísticas.

La organización, que representa a una de las familias afectadas, reclama a la Consejería de Fomento la paralización del precinto de las viviendas -previsto el próximo 16 de junio-, mientras encuentran alternativa habitacional, ya que "hay varias familias con menores" tras haber "contratos fraudulentos de alquiler como vivienda habitual".

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La Junta acordó iniciar el mencionado procedimiento debido al "carácter ilegal e ilegalizable de la parcelación urbanística, de las edificaciones instaladas y de las obras, construcciones e instalaciones" que se han acometido.

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