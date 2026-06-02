Yunquera celebra este jueves su Corpus Christi, una de las fiestas más singulares de la provincia de Málaga

Yunquera celebra este jueves 4 de junio el Corpus Christi, una de sus festividades más antiguas y emblemáticas y una de las tradiciones religiosas y populares más singulares de la provincia de Málaga.

La fiesta, declarada de Singularidad Turística Provincial por la Diputación de Málaga, volverá a llenar las calles del municipio de altares, aromas de almoradux, romero y helechos, en una jornada que combina fe, identidad local y atractivo turístico.

La celebración de este año ha sido presentada por la vicepresidenta de la Diputación, Toñi Ledesma, junto al alcalde de Yunquera, José María Rodríguez (PP), quienes han destacado el valor de una tradición que se mantiene viva con el paso del tiempo y que forma parte del patrimonio sentimental del municipio.

Un altar de una iglesia de Yunquera preparado para vivir el Corpus Christi. / Ayto de Yunquera

Una tradición que Yunquera conserva en jueves

Uno de los rasgos que distingue al Corpus Christi de Yunquera es que el municipio sigue celebrándolo en jueves, respetando la tradición litúrgica original. Ledesma ha recordado que Yunquera es uno de los pocos pueblos que mantiene esta costumbre, con la procesión del Santísimo Sacramento por las calles engalanadas.

La vicepresidenta también ha subrayado la importancia de apoyar las fiestas, costumbres y tradiciones populares que forman parte de la identidad de los municipios malagueños y que contribuyen a su dinamización y promoción, especialmente en el caso de los pueblos de interior.

Los vecinos de Yunquera engalanan sus balcones el día del Corpus Christi. / Ayto de Yunquera

Calles engalanadas con altares, helechos, romero y almoradux

Al amanecer del Corpus, Yunquera se transforma por completo gracias al trabajo de los vecinos, que preparan las calles para una de las jornadas más esperadas del año. Helechos frescos cubren el suelo, el romero y el almoradux perfuman el recorrido y las palmas y adelfas adornan los balcones, junto a los mantones que cuelgan de las viviendas como símbolo de devoción.

En distintos puntos del recorrido se levantan los tradicionales altares, pequeños espacios de recogimiento ante los que se detiene la procesión. La celebración contará también con la participación de los niños y niñas que han recibido este año la Primera Comunión y con el acompañamiento musical de la Banda Municipal de Música.

El alcalde, José María Rodríguez, ha destacado el carácter especial de esta celebración: "Esta fidelidad a la tradición litúrgica convierte el Corpus de Yunquera en algo especial, diferente y auténtico".

Programa del Corpus Christi de Yunquera 2026

El pasado sábado, 30 de mayo, en la Parroquia Nuestra Señora de la Encarnación, se presentó el cartel anunciador de la edición de este año, obra de José Vera Sánchez, y Francisco Macías Rodríguez dio el pregón de la festividad, en un evento lleno de emoción, tradición y orgullo local.

Este jueves, 4 de junio, día del Corpus, la jornada comenzará a las 18.00 horas con la eucaristía en la Iglesia de Nuestra Señora de la Encarnación, acompañada por la Coral Voces Para el Recuerdo.

A las 19.00 horas tendrá lugar la procesión del Santísimo Sacramento por las calles engalanadas del municipio. La salida será desde la Iglesia de la Encarnación y el recorrido pasará por calle Doctor Jiménez, calle Pilar Piojo, calle Virgen del Rosario, calle Mesones, calle Cerecillo, plaza de la Universidad, calle Calvario, El Poyo, calle Agua, calle Nueva, calle Cuzco, calle Agua, plaza de la Constitución y calle Doctor Jiménez, antes de regresar al templo.

Una fiesta para descubrir Yunquera y la Sierra de las Nieves

El Corpus Christi se ha consolidado como una de las grandes citas del calendario festivo de Yunquera y como un reclamo para vecinos y visitantes. La combinación de tradición religiosa, participación vecinal y decoración natural convierte esta jornada en una oportunidad para descubrir el municipio y el entorno de la Sierra de las Nieves.

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Cada año, la celebración ofrece una estampa diferente, marcada por los altares, los aromas y el colorido de unas calles que se preparan durante horas para recibir una procesión que Yunquera vive como una de sus principales señas de identidad.