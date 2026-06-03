Antequera recupera una talla barroca de San José del siglo XVII en la iglesia de Santo Domingo

Antequera ha recuperado una imagen barroca de San José del siglo XVII tras la intervención realizada por el Taller Municipal de Restauración del Ayuntamiento. La talla, realizada en madera policromada, se encuentra en la capilla del Nazareno del Dulce Nombre de la iglesia de Santo Domingo, uno de los espacios con mayor presencia de patrimonio mueble eclesiástico de la ciudad.

Los trabajos han sido dirigidos por la restauradora municipal Marisa Olmedo, con la colaboración de la Cofradía de Abajo, y han permitido devolver estabilidad y lectura estética a una pieza que presentaba importantes deterioros derivados del paso del tiempo. La actuación fue presentada este 3 de junio de 2026 por el alcalde de Antequera, Manuel Barón (PP).

La imagen, del siglo XVI ha sido restaurada por restauradora Marisa Olmedo con la colaboración de la Cofradía de Abajo. / L.O.

Una talla barroca con repintes, suciedad y pérdida de policromía

Antes de la intervención, la imagen de San José acumulaba polvo y suciedad superficial. Los técnicos detectaron también repintes en las carnaciones y en la base, elementos que alteraban la apariencia original de la escultura.

Además, la talla presentaba desprendimientos de policromía en distintas zonas y la fractura de dos dedos de la mano derecha, que se mantenían sujetos mediante clavos. La restauración ha permitido corregir estos daños con criterios de conservación y respeto a la obra original.

Así ha sido la restauración de la imagen de San José

La intervención se desarrolló en varias fases. En primer lugar, se procedió a la fijación de la policromía, así como a la limpieza superficial y a la eliminación de los repintes acumulados con el paso del tiempo.

Posteriormente, los técnicos consolidaron estructuralmente los dos dedos fracturados mediante la colocación de espigas, sustituyendo los clavos que mantenían las piezas en su posición. Una vez completada esta fase, se llevó a cabo el estucado y la reintegración cromática de las zonas afectadas con acuarelas, tanto en la imagen como en su peana.

La restauración se completó con la aplicación de un barnizado protector, destinado a favorecer la conservación futura del conjunto.

La iglesia de Santo Domingo, un enclave clave del patrimonio de Antequera

La imagen restaurada se conserva en la capilla del Nazareno del Dulce Nombre, dentro de la iglesia de Santo Domingo. Este templo es uno de los espacios con mayor concentración de patrimonio religioso y artístico de Antequera.

Al acto de presentación han asistido también la teniente de alcalde delegada de Fiestas Mayores y Tradiciones, Elena María Melero; el concejal de Cultura y Patrimonio Histórico, José Manuel Medina Galeote; el párroco de San Sebastián, padre Serafín Corral; y representantes de la Cofradía de Abajo y de la Archicofradía del Rosario.

El Ayuntamiento destaca la labor de conservación del patrimonio local

El alcalde de Antequera, Manuel Barón, ha destacado el papel del Ayuntamiento en la conservación del patrimonio mueble eclesiástico de la ciudad.

Noticias relacionadas

Barón ha subrayado la importancia de las hermandades y cofradías como custodias del legado histórico y artístico de Antequera, especialmente en una ciudad con un extenso catálogo de bienes religiosos de alto valor patrimonial.