La Diputación y el Obispado lanzan Málaga Sacra con 8 millones para rehabilitar iglesias de la provincia

La Diputación de Málaga y el Obispado de Málaga han firmado este miércoles, 3 de junio de 2026, el convenio que permitirá poner en marcha Málaga Sacra, un plan dotado con ocho millones de euros para la conservación y rehabilitación de iglesias, parroquias, ermitas y templos con valor histórico y patrimonial en la provincia.

El programa arrancará con dos primeras actuaciones: la iglesia de Nuestra Señora de la Inmaculada Concepción, en Daimalos, pedanía de Arenas, y la iglesia de Nuestra Señora del Rosario, en Benaoján. Ambas intervenciones se encuentran ya en tramitación, aunque aún están pendientes de una valoración económica definitiva.

El acuerdo ha sido suscrito por el presidente de la Diputación, Francisco Salado, y el obispo de Málaga, monseñor José Antonio Satué, con el objetivo de dar respuesta al deterioro que presentan numerosos templos de la provincia, muchos de ellos declarados Bien de Interés Cultural o incluidos en catálogos de protección patrimonial.

El convenio cuenta con tres millones de euros este año y contempla cinco para el próximo ejercicio. / L.O.

Un plan para recuperar iglesias y ermitas de los pueblos de Málaga

Málaga Sacra nace con una inversión plurianual: tres millones de euros en los presupuestos de este año y otros cinco millones previstos para 2027. El plan se orienta preferentemente a municipios de menos de 20.000 habitantes, aunque también podrán incluirse templos situados en localidades con mayor población.

Salado ha defendido que el patrimonio religioso de los pueblos es mucho más que un atractivo cultural o turístico. "En los pueblos, las iglesias y ermitas son los principales referentes históricos, culturales, sociales e incluso simbólicos, y en torno a ellas se configura la vida social de los vecinos", ha manifestado Salado.

El responsable de la Diputación ha añadido que estos espacios están vinculados a fiestas, tradiciones y romerías, y que contribuyen a reforzar la identidad local, el apego al territorio y el orgullo de pertenencia en los municipios.

El convenio se centrará en los daños estructurales de las iglesias más que en los elementos decorativos. / L.O.

Prioridad para daños estructurales y municipios pequeños

Para seleccionar las actuaciones se ha creado una comisión técnica integrada por representantes de la Diputación y del Obispado. Este órgano analizará el estado de los templos y establecerá las prioridades de intervención.

El procedimiento previsto comienza con un informe sobre la situación de cada iglesia. Después se redactará el proyecto, que será supervisado por técnicos de la Diputación. Una vez aprobado, la institución provincial concederá una subvención al Obispado para que licite y adjudique las obras necesarias.

El obispo de Málaga, José Antonio Satué, ha explicado que existen más solicitudes que recursos económicos disponibles, por lo que se han fijado criterios de prioridad. Tendrán preferencia las actuaciones que afecten a elementos estructurales, por encima de intervenciones puramente decorativas, y las que se desarrollen en pueblos más pequeños, con mayores dificultades para asumir obras de alto coste.

Iglesia de Nuestra Señora de la Inmaculada Concepción en Daimalos (Arenas). / L.O.

Daimalos: una iglesia del año 1505 cerrada por riesgo de desprendimientos

La primera actuación prevista se llevará a cabo en la iglesia de Nuestra Señora de la Inmaculada Concepción, en Daimalos, pedanía de Arenas. El objetivo será mejorar la conservación de las cubiertas de este templo, declarado Bien de Interés Cultural y fechado en 1505, lo que lo convierte en uno de los más antiguos de la provincia.

El edificio se encuentra actualmente cerrado por el mal estado de la armadura de la nave, con riesgo de desprendimientos hacia el interior. La iglesia cuenta con una superficie construida de 189 metros cuadrados y fue instituida a instancias de la reina Isabel bajo la advocación de Nuestra Señora de la Inmaculada Concepción.

Según la información facilitada, su creación se realizó por disposición del entonces arzobispo de Sevilla y Metropolitano de Málaga, el dominico Fray Diego de Deza, conforme a una bula del papa Inocencio VIII y confirmada posteriormente, en 1510, por el papa Julio II.

Iglesia de Nuestra Señora del Rosario, en Benaoján. / L.O.

Benaoján: intervención en la torre-campanario de Nuestra Señora del Rosario

La segunda intervención se desarrollará en la iglesia de Nuestra Señora del Rosario, en Benaoján, donde se acometerán trabajos de conservación y sustitución de la cubierta de la torre-campanario.

Se trata de un edificio de gran valor simbólico para el municipio, situado en la plaza central y con una torre que domina el paisaje urbano de Benaoján. El templo data del siglo XVII, aunque ha experimentado diversas reformas a lo largo del tiempo.

Más de 50 iglesias interesadas en acogerse al plan

La Diputación ha explicado que, a finales del año pasado, el Obispado remitió una carta a sus parroquias para conocer el estado de los templos. Hasta el momento, 53 iglesias de la provincia han mostrado ya su interés en acogerse a Málaga Sacra.

Salado también ha destacado una función menos evidente de estos edificios en los pueblos: su papel como refugios climáticos durante los meses de calor. Según ha indicado, los muros gruesos de piedra, los techos altos, las ventanas pequeñas y la orientación de muchos templos permiten mantener una temperatura estable tanto en invierno como en verano.

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Por su parte, Satué ha agradecido "la sensibilidad de la Diputación para ayudar a mantener y conservar el patrimonio que es un orgullo para los pueblos" y ha reconocido la labor de las personas que, especialmente en los municipios más pequeños, se encargan del mantenimiento diario de las iglesias y de detectar posibles incidencias.