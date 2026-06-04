La comunidad educativa del IES Los Colegiales forma una cadena humana para exigir la construcción del nuevo centro

Familias, docentes, sindicatos y representantes políticos formaron una cadena humana este miércoles 3 de junio a las 20.00 horas en los terrenos situados junto al Parque de Bomberos de Antequera. El objetivo de la movilización fue exigir a la Consejería de Desarrollo Educativo de la Junta de Andalucía la edificación inmediata de un nuevo inmueble para el Instituto de Educación Secundaria Los Colegiales.

El AMPA Miravega y los portavoces sindicales expusieron los problemas de espacio e infraestructura que presenta el inmueble actual. La zona del gimnasio permanece clausurada y, durante el pasado curso escolar, la administración ejecutó obras de emergencia debido al desprendimiento de cascotes.

A causa de la falta de espacio, el centro directivo eliminó aulas específicas, como el laboratorio y el aula de dibujo, para ubicar grupos ordinarios. Además, la Consejería instaló aulas prefabricadas y el alumnado de los ciclos de Formación Profesional de la rama sanitaria recibe sus clases en las instalaciones del Colegio de Educación Infantil y Primaria San Juan, desvinculado de la dinámica de su instituto original.

Retraso del informe geotécnico

Durante la protesta, las familias leyeron un manifiesto donde recordaron los compromisos adquiridos por la administración autonómica. En el mes de febrero, la delegada territorial de la Junta de Andalucía en Málaga, Patricia Navarro, aseguró que el proyecto del nuevo edificio se incluiría en el plan de infraestructuras, tras la cesión de la parcela en la Cuesta de la Verónica formalizada por el Ayuntamiento de Antequera.

Sin embargo, el pasado 22 de abril, la consejera María del Carmen Castillo Mena detuvo la decisión a la espera de un estudio geotécnico que determine si es viable reformar el edificio actual o si procede construir uno nuevo. Los manifestantes denuncian que este informe lleva años pendiente y exigen su presentación para conocer el estado de la estructura.

“Saben perfectamente lo que hay que hacer, pero retrasan las soluciones mientras nuestro centro se desmorona y la falta de espacio se vuelve insostenible”.

La concentración contó con el respaldo de formaciones políticas locales y provinciales. El portavoz del Partido Socialista Obrero Español en Antequera, José Luis Ruiz Espejo, exigió al Gobierno andaluz que asuma la construcción en el terreno calificado como suelo educativo, señalando que los informes técnicos confirman que el espacio actual es insuficiente. La portavoz de Izquierda Unida, Pilar Ruiz Muñoz, demandó condiciones laborales seguras para el profesorado del centro.

Los representantes sindicales advirtieron sobre la intensificación de las protestas si no se ofrece una respuesta. Ernesto Alba, parlamentario de Por Andalucía, y Carmen Máximo, secretaria provincial de Ustea Málaga, anticiparon un otoño de movilizaciones. Los sindicatos, incluido Comisiones Obreras a través de su responsable Lucas Bonachera, vinculan el bloqueo del nuevo edificio con una estrategia para derivar al alumnado de Formación Profesional hacia centros privados, ante la imposibilidad de ampliar la oferta pública de ciclos sanitarios y politécnicos en el recinto de Los Colegiales.