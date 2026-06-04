La conferencia ‘La Zambra, entre el Flamenco y la Copla’ acercará uno de los estilos más enigmáticos de la tradición musical andaluza a Antequera
El maestro Pedro Gordillo protagonizará el próximo 13 de junio una nueva actividad impulsada por el Ayuntamiento de Antequera en colaboración con la Peña Flamenca de Cartaojal “Paco de Antequera”
La teniente de alcalde delegada de Fiestas Mayores, Tradiciones y Promoción del Flamenco, Elena Melero, y el presidente de la Peña Flamenca de Cartaojal ‘Paco de Antequera’, Francisco Pozo, han presentado una nueva edición del ciclo de conferencias flamencas que se desarrolla en la pedanía antequerana, una iniciativa que alcanza ya su tercer año de celebración y que volverá a reunir a aficionados y estudiosos del flamenco en torno a una temática de gran interés cultural.
La actividad tendrá lugar el próximo sábado 13 de junio, a las 20:30 horas, en el Edificio de Usos Múltiples de Cartaojal bajo el título “La Zambra, entre el Flamenco y la Copla”, una conferencia que será impartida por el maestro Pedro Gordillo y que contará además con la participación artística de Ani Gordillo, Juan Melero, Pepe Cívico y Gregorio Valderrama.
Durante la presentación, Elena Melero destacó la consolidación de este ciclo de conferencias como una propuesta complementaria a la programación flamenca de Cartaojal, subrayando que la iniciativa permite profundizar en distintos aspectos históricos y culturales de este arte. En este sentido, agradeció la implicación de la Peña Flamenca de Cartaojal “Paco de Antequera” en la organización de actividades que contribuyen a la difusión y promoción del flamenco, invitando a vecinos y aficionados a participar en una cita que calificó de “muy interesante” para quienes disfrutan de esta manifestación artística.
Por su parte, Francisco Pozo explicó que la conferencia abordará uno de los palos más singulares y menos conocidos tanto del flamenco como de la copla, analizando la evolución y las conexiones históricas de la zambra. Según señaló, la propuesta pretende ofrecer un acercamiento histórico y pedagógico a un estilo que ha generado tradicionalmente debate entre los aficionados por su presencia en ambos géneros musicales.
Pozo destacó además la figura de Pedro Gordillo como un profundo conocedor de la materia y adelantó que la conferencia estará acompañada por interpretaciones musicales en directo, lo que permitirá ilustrar de forma práctica los contenidos expuestos. También puso en valor la presencia de artistas invitados como Gregorio Valderrama, sobrino del recordado Juanito Valderrama, junto a otros colaboradores que participarán de manera altruista en la actividad.
Esta conferencia se enmarca en la programación cultural y flamenca de Cartaojal, sirviendo además como antesala de próximas actividades como la tradicional Noche Flamenca de Cartaojal, cuya programación será presentada próximamente.
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