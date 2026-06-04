Disparos desde una ventana en Ronda: la Policía Local interviene 12 armas de aire comprimido tras la denuncia de una vecina

La Policía Local de Ronda ha intervenido una docena de armas de aire comprimido tipo airsoft después de la denuncia presentada por una vecina que alertó de una situación que generó alarma en su entorno. Según comunicó la mujer, desde la ventana de una vivienda situada en un edificio contiguo al suyo se habrían efectuado disparos, presuntamente, con lo que parecía ser una pistola.

El aviso vecinal activó la actuación de los agentes, que se desplazaron hasta el lugar para comprobar lo ocurrido y recabar la información necesaria. Una vez en la zona, la patrulla realizó las gestiones oportunas para determinar desde qué inmueble se habrían producido los disparos y tratar de identificar a la persona presuntamente relacionada con los hechos denunciados.

El presunto responsable, identificado

Tras esas comprobaciones, los agentes lograron localizar la vivienda desde la que, según la denuncia, se habrían realizado los disparos. La intervención permitió también identificar al presunto responsable, dentro de una actuación orientada a esclarecer lo sucedido y evitar que la situación pudiera derivar en un riesgo para la seguridad ciudadana o provocar una mayor alarma entre los vecinos.

Durante la actuación policial, la madre del denunciado entregó voluntariamente a los agentes un total de 12 armas de aire comprimido de tipo airsoft. En concreto, se trataba de diez armas largas y dos armas cortas, que quedaron intervenidas por la Policía Local de Ronda.

Desde el cuerpo municipal se ha recordado que la tenencia y utilización de armas de la cuarta categoría está sujeta a los requisitos establecidos por la normativa vigente. La Policía Local ha incidido en que este tipo de armas, aunque sean de airsoft, no pueden utilizarse de cualquier forma ni en circunstancias que puedan generar inquietud en la vía pública, en viviendas próximas o entre otros vecinos.

Evitar poner en riesgo la seguridad ciudadana

En este sentido, los agentes han subrayado la necesidad de evitar comportamientos que puedan provocar alarma social o poner en riesgo la seguridad ciudadana. La situación denunciada en Ronda pone de relieve, según el cuerpo policial, la importancia de actuar con prudencia y responsabilidad en la tenencia y uso de este tipo de armas.

La Policía Local también ha destacado el papel de la colaboración ciudadana en este tipo de intervenciones. La comunicación rápida de cualquier hecho que pueda afectar a la seguridad permite a los agentes realizar las comprobaciones necesarias y actuar con mayor eficacia ante situaciones que puedan preocupar a los vecinos.

Se insiste en la conveniencia de avisar de forma inmediata a los servicios competentes cuando se observe una conducta que pueda entrañar un riesgo o generar alarma. En este caso, la denuncia de una vecina permitió localizar el inmueble, identificar al presunto responsable e intervenir las armas.

Qué es el airsoft

Uno de los aspectos fundamentales del airsoft es la seguridad. Las armas utilizadas disparan pequeñas bolas que, en condiciones normales de juego, provocan como mucho una molestia leve, especialmente cuando el impacto queda amortiguado por la ropa o el uniforme. Aun así, la protección ocular es obligatoria, ya que los ojos son una zona especialmente vulnerable.

También resulta clave controlar la potencia y la velocidad de disparo de las armas. En las partidas organizadas, esta supervisión corresponde a la organización, que revisa el material utilizado por los jugadores para comprobar que cumple los límites de seguridad establecidos. Las armas que no se ajustan a esos parámetros pueden ser retiradas de la partida.