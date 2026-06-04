El Paseo Real de Antequera se convierte en junio en un museo al aire libre con 50 documentos históricos de la comarca

El Paseo Real de Antequera acoge del 9 al 30 de junio la exposición al aire libre «La Comarca de Antequera y su Patrimonio Documental», organizada por la Diputación Provincial de Málaga en colaboración con el Ayuntamiento de Antequera con motivo de la Semana Internacional de los Archivos 2026. La muestra, de entrada libre, distribuye 26 mupis a lo largo del paseo con cerca de 50 reproducciones de documentos históricos procedentes de siete municipios de la comarca.

Los archivos municipales de Alameda, Antequera, Casabermeja, Fuente de Piedra, Humilladero, Mollina y Villanueva de la Concepción han aportado los fondos de la muestra. Entre las piezas reproducidas figuran actas históricas, planos, bocetos, carteles, documentos administrativos e ilustraciones y ornamentaciones documentales que datan de los siglos XVI y XVII.

La selección ha requerido meses de trabajo por parte de los técnicos de cada archivo para identificar documentos representativos con capacidad de despertar el interés de la ciudadanía. Una parte de los fondos ha sido digitalizada específicamente para esta exposición.

La Diputación de Málaga conmemora la Semana Internacional de los Archivos desde 2010. En los últimos años ha apostado por descentralizar las actividades y llevarlas a municipios de la provincia fuera de la capital. La edición de 2026 se desarrolla bajo el lema internacional «Archivos para la Justicia: derechos, memoria y futuro», promovido por el Consejo Internacional de Archivos.

La diputada responsable del Archivo General de la Diputación, María del Carmen Martínez, subrayó durante la presentación el valor del trabajo realizado por los distintos archivos municipales participantes para hacer accesible este patrimonio.

El concejal de Cultura y Patrimonio Histórico del Ayuntamiento de Antequera, José Manuel Medina Galeote, destacó la importancia de acercar estos fondos a la ciudadanía en un espacio abierto y accesible, permitiendo contemplar documentos que habitualmente se conservan en condiciones especiales de custodia.

La jornada central de la Semana Internacional de los Archivos tendrá lugar el 9 de junio en Antequera con un programa que incluye visitas al Archivo Histórico Municipal, al Museo de Arte de la Diputación (MAD) y al Museo de la Ciudad de Antequera. La exposición en el Paseo Real permanecerá abierta de forma continua hasta el 30 de junio, sin necesidad de reserva previa.

El director del Archivo Histórico Municipal y del Museo de la Ciudad de Antequera, José Escalante, recordó que iniciativas de este tipo permiten sacar los archivos a la calle y acercar a la población un patrimonio que en muchos casos constituye una fuente única e irreemplazable de conocimiento sobre la historia de los pueblos de la comarca.