Ronda da otro paso para crear la Facultad de Ciencias de la Salud en el antiguo Hospital Comarcal

El Ayuntamiento de Ronda ha dado un nuevo paso para hacer realidad la futura Facultad de Ciencias de la Salud, un centro universitario que se ubicará en parte del antiguo Hospital Comarcal, actualmente en desuso tras la puesta en marcha del Hospital de la Serranía.

La alcaldesa, Mari Paz Fernández (PP), ha anunciado este jueves la adjudicación de la redacción del proyecto a Luis Machuca y Asociados S. L., estudio vinculado a actuaciones de referencia como el Camino del Desfiladero del Tajo en Ronda y el Caminito del Rey en la provincia de Málaga.

La inversión para la redacción del proyecto asciende a 110.000 euros, procedentes de la Diputación de Málaga, conforme a la segunda fase del Plan de Asistencia Económica Municipal 2026.

La Facultad de Ciencias de la Salud se ubicará en el antiguo Hospital Comarcal de Ronda / L. O.

Enfermería y Fisioterapia en el antiguo Hospital Comarcal

La futura facultad se plantea como un espacio universitario que albergará los grados de Enfermería, que Ronda ya imparte a través de la Universidad de Málaga (UMA), y Fisioterapia, cuya implantación se está trabajando también de la mano de la institución académica malagueña.

El centro se situará en una parte del antiguo Hospital Comarcal cedida por la Junta de Andalucía, titular de las instalaciones. Según ha recordado la alcaldesa, la cesión alcanza unos 8.800 metros cuadrados por un periodo de 30 años.

Fernández ha destacado que se trata de un proyecto "con vocación provincial" y ha subrayado el respaldo de la Diputación de Málaga, que ya se comprometió a financiar las obras, así como de la Junta de Andalucía por la cesión del espacio.

Cómo será la nueva Facultad de Ciencias de la Salud de Ronda

La futura facultad contará con un edificio principal, ubicado en las antiguas Consultas Externas, y un edificio anexo, situado en las instalaciones que ocupaba la lavandería. En total, se remodelarán alrededor de 4.200 metros cuadrados del complejo sanitario.

El inmueble principal se organizará en torno a un gran patio acristalado, con zonas de descanso y pérgolas en el exterior. Este edificio tendrá planta baja, primera y segunda planta, y albergará siete aulas —cuatro para grandes grupos y tres de seminarios—, laboratorios, bar, aseos, almacenes y despachos, entre otros espacios.

Biblioteca, administración y salón de grados

El edificio anexo, con planta baja y primera planta, estará destinado a administración, biblioteca, sala de juntas, aula con ordenadores y salón de grados, entre otras dependencias.

Según los datos del anteproyecto, el edificio principal tendrá una superficie construida de 3.467,73 metros cuadrados, mientras que el edificio administrativo alcanzará los 734,48 metros cuadrados. A ello se suman 912 metros cuadrados de espacios exteriores reformados, incluyendo un porche en el edificio de administración.

Un campus universitario para ampliar la oferta académica en Ronda

La intención municipal es crear un campus universitario en Ronda en torno a los grados de Enfermería y Fisioterapia, con la posibilidad de que el complejo pueda seguir creciendo en el futuro.

El coste total estimado de las obras ronda los cuatro millones de euros. El proyecto que redactará Luis Machuca y Asociados concretará las características definitivas de una actuación que busca ampliar la oferta de estudios universitarios en la ciudad y reforzar su papel como referencia formativa en la Serranía.

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Antes de acometer los trabajos será necesario vaciar de enseres del antiguo hospital (mobiliario e instalaciones médicas); demoler tabiques; realizar pruebas y ensayos de la capacidad de carga de las estructuras. En definitiva, adaptar las instalaciones, que se encuentran en buen estado a pesar de que fueron construidas en 1976, a las necesidades de la Facultad de Ciencias de la Salud. La intención es que este nuevo espacio educativo entre en funcionamiento en 2027.