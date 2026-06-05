Red criminal
Operación Barlovento: desarticulada en Alhaurín el Grande una red dedicada al ‘petaqueo’ de combustible en alta mar
La Guardia Civil detiene a dos personas e interviene 4.580 litros de combustible, 10.570 euros y más de 700 garrafas
La Guardia Civil ha desarticulado una red criminal dedicada al abastecimiento de combustible en alta mar, una práctica conocida como ‘petaqueo’, en una operación que ha permitido localizar una “guardería” de combustible en el municipio malagueño de Alhaurín el Grande.
La actuación se ha saldado con dos personas detenidas, a las que se les atribuyen presuntos delitos de pertenencia a grupo criminal y contra la seguridad colectiva, según la información facilitada sobre el operativo.
Una vivienda usada como punto de almacenamiento
El dispositivo se ha centrado en una vivienda de Alhaurín el Grande, donde los agentes han practicado una entrada y registro con la correspondiente autorización judicial. En ese inmueble, la organización habría almacenado el material necesario para abastecer de combustible en alta mar.
Durante el registro, la Guardia Civil ha intervenido 10.570 euros en efectivo, una libreta con anotaciones consideradas de gran valor para la investigación y un importante volumen de material logístico vinculado a la actividad investigada.
Más de 4.500 litros de combustible intervenidos
Entre los efectos incautados figuran 229 garrafas de 25 litros llenas de combustible, que suman un total de 4.580 litros. Además, los agentes localizaron otras 483 garrafas vacías, lo que eleva a más de 700 el número de recipientes hallados en el inmueble.
La operación apunta a la existencia de una infraestructura preparada para el almacenamiento y posterior distribución de combustible destinado al abastecimiento en alta mar.
Qué es el ‘petaqueo’
El ‘petaqueo’ es el término con el que se conoce el abastecimiento de combustible en alta mar, una práctica que consiste en suministrar carburante a embarcaciones fuera de los canales ordinarios de repostaje. Para ello, las organizaciones que se dedican a esta actividad suelen necesitar una infraestructura previa en tierra, con puntos de almacenamiento, vehículos, garrafas y material logístico que permita acumular y trasladar el combustible.
Más allá de la vertiente policial, el ‘petaqueo’ implica un riesgo añadido por la manipulación, transporte y almacenamiento de grandes cantidades de carburante.
Un operativo con unidades de Málaga y Algeciras
La operación ha sido desarrollada por efectivos del Puesto Principal de Alhaurín el Grande, componentes del Puesto Principal de Guadiaro, la Unidad Orgánica de Policía Judicial de Algeciras, la Compañía Fiscal de la Guardia Civil de Málaga y distintas unidades de las comandancias de Algeciras y Málaga.
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