Inversión
Silken Hotels incorpora el Antequera Hills y refuerza su apuesta por el turismo de interior en Málaga
El hotel de cuatro estrellas cuenta con 182 habitaciones, espacios para eventos de hasta 1.000 personas y servicios orientados al turismo activo y al cicloturismo
Silken Hotels ha anunciado la incorporación del Silken Antequera Hills, un hotel de cuatro estrellas situado en Antequera, en el interior de la provincia de Málaga. El establecimiento se suma al portfolio de la cadena con una oferta dirigida a viajeros de ocio, turismo deportivo, eventos profesionales y celebraciones sociales.
El hotel cuenta con 182 habitaciones adaptadas a distintos perfiles de clientes, además de restaurante, cafetería, zonas ajardinadas, piscina exterior de temporada y amplios espacios comunes. Con esta incorporación, Silken refuerza su presencia en Andalucía y sitúa a Antequera como enclave estratégico dentro de su oferta hotelera.
Un hotel en Antequera conectado con los grandes atractivos turísticos de Málaga
La ubicación del Silken Antequera Hills permite acceder con facilidad a algunos de los principales recursos turísticos del interior de Málaga y de Andalucía. El establecimiento se encuentra próximo al casco histórico de Antequera, al conjunto arqueológico de los Dólmenes, al Paraje Natural de El Torcaly a enclaves de referencia como el Caminito del Rey.
Desde la cadena han destacado precisamente esta posición como uno de los valores diferenciales del hotel, al considerarla una base adecuada para descubrir el patrimonio, la naturaleza y la oferta cultural del entorno. Antequera se consolida así como un destino con capacidad para atraer tanto al visitante de escapada como al viajero interesado en experiencias vinculadas al turismo activo.
Espacios para congresos, reuniones y celebraciones en Málaga
Uno de los principales puntos fuertes del nuevo hotel incorporado por Silken es su capacidad para acoger eventos de distinta tipología. El establecimiento dispone de múltiples salones y espacios versátiles preparados para reuniones, congresos, presentaciones, celebraciones sociales y banquetes.
Según la información facilitada por la compañía, el complejo puede albergar eventos con una capacidad de hasta 1.000 asistentes, lo que lo sitúa como una opción relevante para el segmento MICE en la provincia de Málaga. Esta oferta permite al hotel combinar la actividad turística tradicional con encuentros profesionales y celebraciones de gran formato.
Apuesta por el turismo activo y el ciclismo
El Silken Antequera Hills también incorpora servicios específicos para viajeros vinculados al deporte y, especialmente, al cicloturismo. El hotel cuenta con un espacio destinado a bicicletas, equipado para su almacenamiento seguro y puesta a punto.
Esta orientación refuerza la conexión del establecimiento con el turismo activo, una línea cada vez más presente en los destinos de interior que buscan diversificar su oferta más allá del alojamiento convencional. La cercanía a entornos naturales y rutas de interés añade valor para quienes eligen Antequera como punto de partida para actividades al aire libre.
Silken destaca la proyección turística de Andalucía
El director general de Silken Hoteles, Javier Villanueva, ha subrayado la importancia de esta incorporación para la cadena: “Estamos muy satisfechos de volver a estar presentes en una comunidad con una enorme proyección, incorporando un establecimiento que reúne atributos diferenciales como su orientación al turismo activo, su capacidad para acoger eventos y su excelente ubicación para descubrir el interior andaluz”.
Hasta ahora, el hotel estaba gestionado por GAT Hospitality y pasa a integrarse en el portfolio de Silken Hoteles tras una operación asesorada por Christie & Co.. Con este movimiento, la cadena amplía su presencia en un destino que combina patrimonio, naturaleza, deporte y eventos, cuatro ejes de creciente peso en la oferta turística de Málaga.
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