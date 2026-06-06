Alcaldes de Antequera exigen a Gobierno y Junta de Andalucía información del trasvase de Iznájar

Los municipios de Alameda, Fuente de Piedra, Humilladero y Mollina han enviado esta semana cartas a la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía en Málaga y a la Subdelegación del Gobierno de España en Málaga para exigir información sobre la tramitación del proyecto de trasvase del embalse de Iznájar y reclamar soluciones que garanticen el abastecimiento de agua en la comarca.

Las cartas, firmadas digitalmente por los alcaldes de Alameda, José García Orejuela (Adelante Andalucía); Fuente de Piedra, Siro Pachón (PSOE); Humilladero, Auxiliadora Gámez (PSOE); y Mollina, Eugenio Sevillano (PSOE) se dirigen a la delegada autonómica Patricia Navarro y al subdelegado estatal Francisco Javier Salas.

En el escrito remitido a Patricia Navarro, los alcaldes piden conocer el estado de la licitación promovida por la Junta para redactar el proyecto técnico del trasvase: si fue adjudicado, a qué entidad, y si ya está redactado, supervisado y aprobado. También preguntan si el expediente para solicitar la autorización estatal está completo o si restan documentos por incorporar, y si la Junta ha remitido formalmente toda la documentación al Ministerio para la Transición Ecológica.

Qué alternativas de emergencia

Los municipios quieren saber, además, qué alternativas de emergencia está impulsando la Junta para garantizar el suministro en caso de que la autorización del trasvase se retrase o no se materialice en los plazos previstos.

Al Subdelegado del Gobierno, Javier Salas, los alcaldes le solicitan que aclare si la documentación presentada por la Junta de Andalucía ante el Ministerio está completa desde el punto de vista técnico, jurídico y administrativo, qué organismos estatales intervienen en la evaluación del expediente y si la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir ha emitido informe sobre la viabilidad de la transferencia.

También reclaman conocer en qué fase administrativa se encuentra la solicitud de autorización, qué actuaciones restan para que el expediente pueda elevarse al Consejo de Ministros y si existe alguna previsión temporal orientativa para su resolución.

Reunión

En ambos escritos, los alcaldes solicitan la celebración de una reunión con representantes de cada administración en la fecha que se considere oportuna. Si dicha reunión no pudiera celebrarse en un plazo razonable, piden que se facilite por escrito información actualizada sobre el estado del expediente, la documentación presentada y las actuaciones pendientes.

El secretario general del PP de Málaga y presidente del PP de Antequera, José Ramón Carmona señaló que el trasvase lleva años bloqueado por razones ideológicas y que la única autorización necesaria depende exclusivamente del Gobierno de España: un punto en el orden del día del Consejo de Ministros.

Carmona recordó que la Junta de Andalucía ya ha comprometido más de 50 millones de euros para ejecutar las infraestructuras necesarias y que el informe de necesidad hídrica exigido por el Ministerio para la Transición Ecológica lleva tres años en manos del Gobierno central sin respuesta. «Para esto no hacen falta presupuestos. Solo hace falta autorización», subrayó.

El PP anunció que llevará mociones a todos los ayuntamientos de la comarca, a la Diputación Provincial y registrará iniciativas en el Parlamento y en el Congreso. Carmona emplazó a los alcaldes de los municipios afectados a convocar movilizaciones ciudadanas y a exigir al Gobierno la autorización del trasvase.